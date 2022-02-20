الخزعلي: لا فائدة من سحب ثقة وزير في حكومة تصريف أعمال

رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الاحد، أن هناك إصرار من قبل التيار الصدري على سحب الثقة من وزير المالية بشأن خفض سعر الدولار، مؤكداً أن خفض سعر الدولار بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وقال الخزعلي في تصريح ، إن “هناك إصرار وضغط من قبل التيار الصدري على وزير المالية بشأن خفض سعر الدولار في الفترة الأخيرة “.

وأضاف أن “ضغط التيار على وزير المالية في حكومة تصريف أعمال لا فائدة منه في هذه الفترة كون الحكومة برمتها منتهية الصلاحيات القانونية وهي فقط لتسيير الأمور”.

ولفت إلى أن “خفض سعر الدولار بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة كما حدثت سابقاً أثناء رفعه “مبيناً أن “خفض سعر الدولار يحتاج إلى وقت وخطط كبيرة حتى لا ندخل بمنعطفات جديدة”.

وكان النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي قد أكد ,في وقت سابق , أن رفض مثول وزير المالية علي علاوي امام النائب الأول لرئيس مجلس النواب دستوري باعتبار الحكومة والوزراء مسؤولين امام مجلس النواب وليس امام الأشخاص.انتهى 25و

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