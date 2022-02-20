الدفاع العراقية توافق على إرسال فرق إزالة الألغام إلى سد مندلي

وافقت وزارة الدفاع العراقية، السبت (19 شباط 2022)، على إرسال فرق إزالة الألغام لسد حدودي شرق العراق.

وكشف مدير ناحية مندلي وكالة، مازن الخزاعي أن وزارة الدفاع أعطت الضوء الاخضر لإرسال فرق إزالة الالغام إلى سد مندلي، لإجراء كشف شامل لباطن البحيرة بعد تجفيفها من أجل الاطمئنان لعدم وجود أي ألغام أو مواد متفجرة.

وأضاف، أن فرق إزالة الألغام ستباشر عملها خلال أيام وبعدها سيتم المباشرة بكري ورفع آلاف الأطنان من الترسبات الطينية في باطن سد مندلي من أجل معالجة مشكلة معقدة استمرت سنوات بسببها والتي التهمت 90% من قدرة السد على خزن مياه السيول”

وأشار إلى أن رفع الترسبات ستزيد من قدرة سد مندلي على خزن أكثر من 3 ملايين م3 من المياه وهو يسد جزء مهم من حاجة أهالي المناطق والقرى الحدودية من مياه الشرب خاصة في مواسم الجفاف.

ويعد سد مندلي من اهم سدود الحدود شرق ديالى وهو مخصص لخزن مياه الامطار والسيول الموسمية.

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