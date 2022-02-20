العراق يتجاوز ذروة الموجة الرابعة من كورونا.. والصحة تحذر من متحورات جديدة

بغداد/ حسين حاتم

أكدت وزارة الصحة، تجاوز ذروة الموجة الرابعة من فايروس كورونا الا ان خطر الأخيرة ما زال قائما ولم ينتهِ، فيما اشارت الى أن نسبة الإصابات بمتحور “اوميكرون” بلغت أكثر من 50% من اجمالي الإصابات اليومية للجائحة.

وشهد الموقف الوبائي خلال الأيام الماضية تراجعاً في معدل الإصابات اليومية قابله ارتفاع ملحوظ في معدل الشفاء للمصابين بفايروس كورونا.

وتقول عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح في حديث لـ(المدى)، إن “العراق تجاوز ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، الا ان الموجة لم تنتهِ وخطرها ما زال قائما”.

وأضافت، أن “انخفاض اعداد الاصابات اليومية لا يعني تجاوز الخطورة، ولاسيما ان الفايروس لايزال موجودا”، مستدركة “لا نستبعد حدوث او تسجيل اصابات جديدة وبمستويات مرتفعة”.

وأشارت فلاح الى، ان “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجاهل اللقاحات المضادة للفايروس يدخلنا بموجات أشد خطورة من الجائحة”.

وتابعت عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند لوزارة الصحة، “لا نستطيع منع دخول الموجات والمتحورات الجديدة، لكن بإمكاننا التقليل منها من خلال التطيعم ضد الفايروس، والالتزام بالإجراءات الوقائية”.

ولفتت الى، ان “اغلب الراقدين في المستشفيات هم من غير الملقحين”، مشيرة الى أن “نسبة الإصابات بمتحور اوميكرون من اجمالي الإصابات اليومية بفايروس كورونا تجاوز الـ50%”.

ومضت فلاح بالقول، إن “اللقاحات متوفرة بثلاث جرعات، والعمل جار على إقرار الجرعة الرابعة”، لافتة الى، ان “تجاوز الجرعة الرابعة يتم بارتفاع عدد الملقحين ضد الفايروس”.

ويملك العراق جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكورونا، بعد عام من إطلاق حملة التطعيم الواسعة، لكن الإقبال لا يزال ضعيفا، وفق تقرير لموقع “إن بي أر”. ويحتل العراق المرتبة 183 على مستوى العالم في نسبة السكان المحصنين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن أقل من فرد من كل 5 أشخاص حصل على جرعتين.

وفي تشرين الأول الماضي، وسع العراق جهوده لحماية السكان من الوباء من خلال توفير اللقاحات خارج العيادات الصحية، بما في ذلك في المدارس والمساجد وغيرها من الأماكن المزدحمة لتشجيع الناس على التطعيم.

بدوره، يحذر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، من خطر ظهور موجات وبائية جديدة ومتحورات أخرى للفايروس، مؤكدا ان ” الخطر لا يزال قائماً وحذرنا من ذلك سابقاً”.

وتابع البدر أن “الإقبال على الجرعة التعزيزية دون المستوى المطلوب”، داعياً الى “ضرورة تلقي الجرعة الثالثة كونها مهمة وتحقق حماية عالية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة”.

وأردف، “تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة، وهذا يختلف عن انحسار الموجة، أي أن المواطن عليه أن لا يقلل من التزاماته الوقائية”. وسجلت وزارة الصحة، أمس السبت، انخفاضا في الإصابات والوفيات بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، ان كوادرها الصحية سجلت 1234 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع المجموع الكلي للمصابين في العراق الى 2290011 إصابة.

وبلغت حالات الوفاة الجديدة 11 حالة، خلال 24 ساعة، ليصبح المجموع الكلي للوفيات جراء الفايروس المستجد 24851 حالة، منذ انتشار الجائحة في العراق. أما حالات الشفاء من كورونا، فبلغت 3668 حالة، ليرتفع مجموع المتعافين من الوباء الى 2216765 حالة، منذ بدء انتشار الوباء حتى الآن، وفقاً للموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة العراقية. وأشارت الوزارة الى، تسجيل 5819 حالة تلقيح جديدة من الوباء، ليصبح مجموع من تلقوا اللقاح المضاد للفايروس التاجي في عموم العراق 9707608 أشخاص.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط