النيران تلتهم 18 محلاً بأقدم سوق في بعقوبة

التهم حريق، فجر اليوم الأحد، أقدم سوق لبيع الملابس المستعملة في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

ونشب الحريق في سوق بيع الملابس المستعلمة في منطقة المفرق غربي بعقوبة، ملتهما 18 محلاً كبيرا بمحتوياتها، فجر اليوم، قبل أن تنجح فرق الإطفاء باحتواء الموقف وإخماد النيران.

وأشارت مصادر من المنطقة، إلى أن وصول فرق الإطفاء في الوقت المناسب منع وقوع كارثة بتوسع النيران إلى بقية المحال والمجمعات التجارية.

وذكرت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن تماس كهربائي، وأن والخسائر المادية كبيرة دون أي إصابات بشرية.

ويعد سوق المفرق، أو ما يعرف بسوق (اللنكة) من أقدم أسواق بيع الملابس المستعملة في ديالى، وهو مقصد الفقراء والبسطاء.