بارزاني والشابندر يبحثان التحديات التي تواجه الخطوات الدستورية

استقبل الرئيس مسعود بارزاني ،اليوم الأحد، السياسي العراقي عزت الشابندر، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول العملية السياسية العراقية.

وبحسب بيان صدر عن مقر بارزاني، أن الرئيس بارزاني والشابندر تبادلا “وجهات النظر حول العملية السياسية العراقية والتحديات التي تواجه الخطوات الدستورية التي اتخذت بعد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي”

يأتي هذا اللقاء بينما وصفت المحكمة العليا الاتحادية العراقية في قرار أصدرته الأسبوع الماضي قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان بأنه “غير دستوري” وألزمت بموجب قرارها حكومة إقليم كوردستان بتسليم ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنه “قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.

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