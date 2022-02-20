بغداد تحتضن اجتماع منظمة المرأة العربية

بغداد: مهند عبد الوهاب

ومحمد اسماعيل

عقدت دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع غير العادي الخامس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وناقش الاجتماع مسيرة المرأة العربية وأهم القضايا التي تعنى بشؤون النساء في العالم العربي.

وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية يسرى كريم محسن في حديث لـ”الصباح” على هامش الاجتماع: إن “الحكومة العراقية أولت اهتماماً كبيراً للخطط والبرامج الخاصة بالمرأة، ولا سيما في العام 2021؛ ابتداءً في إقرار الخطة الوطنية الثانية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1325، الذي ناقش جملة قضايا منها حماية المرأة ومشاركتها في صنع القرار، لذلك بدأت الأمانة العامة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة ومع المحافظات لتطبيق الأنشطة الخاصة بالمرأة”

وأوضحت أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطلقت تقريرها السنوي حول أعمال السنة الأولى للخطة الوطنية لتمكين المرأة، وكان لدائرة تمكين المرأة متابعات مع مجلس القضاء الأعلى وكانت استجابته رائعة ولاسيما قرار المجلس بإعادة المحاكم المعنية بقضايا الأسرة وفتح محاكم مختصة بهذا الجانب لمراعاة خصوصية الأسرة والطفل”، وأضافت، أنه “من ناحيتنا بادرنا مع وزارة الداخلية لإعادة كتابة سلوك قوى الأمن الداخلي لإضافة مادة وهي (المرأة والعدالة الجنائية) لاسيما في مراحل إلقاء القبض والتفتيش والتحقيق، والآن نعمل مع (UNFB) على تطبيق (أنتِ آمنة) الذي يوفر الكثير من المستلزمات الخاصة بالمرأة العراقية ولاسيما التي تعاني من العنف الأسري” .

ولفتت إلى أن “المجلس التنفيذي الخاص بالمرأة، الذي عقد أول اجتماع في بغداد، كان استجابة لدعوة العراق لمناقشة تعديل قانون (المنشأ الخاص) بمنظمة المرأة العربية ومناقشة أوضاع النساء الناجيات جراء الصراعات، وتمت إضافة بند (النساء اللاتي يرزحن تحت الاحتلال) كما هو الحال في فلسطين، وكان للعراق تجربة متميزة من خلال إقرار قانون (الناجيات الإيزيديات ومن المكونات الأخرى)”.

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