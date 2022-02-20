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حقوق الإنسان: مجلسنا بلا صلاحيات ولا رواتب

حقوق الإنسان: مجلسنا بلا صلاحيات ولا رواتب

 بغداد: إسراء السامرائي
ناشدت مفوضية حقوق الإنسان بتدخل نيابي، لحسم موضوع مجلس مفوضيها، إما بإنهائه أو إعادة حقوقه “المسلوبة”، مؤكدة أنه بلا عمل أو صلاحيات أو رواتب منذ ستة
شهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية علي البياتي، : إن “المفوضية ناشدت مجلس النواب للتدخل العاجل لحسم موضوع مجلس مفوضية حقوق الإنسان، إما بإنهاء عضويته أو إعادة حقوقه المسلوبة”، مضيفاً أن “المفوضية تعيش حالياً حالة فوضى بعملها نتيجة لانتهاء الدورة الأخيرة لها منذ شهر آب
الماضي”.
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