دولة القانون يستغرب من صمت الكاظمي على ازمة الدولار

استغرب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني، الاحد، صمت رئيس الوزراءالمنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بشأن سعر صرف الدولار وما رافقها من سجال بين البرلمان ووزير المالية.

وقال العطواني في حوار متلفز ان”صمت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تجتاه التهجم على وزير في كابينته وازمة الدولار مقلق لجميع الاطراف السياسية”.

واضاف ان ” خلط الاوراق والقاء التهم جزافا غير صحيح ابدا ويؤدي الى ازمة سياسية جديدة و نتمنى ان يكون الاختلاف على البرامج لا على المناصب “.

وأشار العطواني الى ان ” المبالغ الفائضة يجب ان تصرف بشكل ايجابي على الشعب الا ان هناك فساد كبير في النشرة التي كانت تظهر في البنك المركزي”.انتهى/ 25د

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