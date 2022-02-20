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رئيس إقليم كوردستان يبحث مع وزيرة خارجية بلجيكا أوضاع الإيزيديين وضحايا الإرهاب

النسخة المصغرة

على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلجيكا سوفي وليميز، مساء السبت (19 شباط 2022)، ضرورة التصدي للإرهاب وتداعيات ونتائج الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي والأوضاع في مخيم الهول في سوريا.

واكد الجانبان بحسب بيان لرئاسة الإقليم “ضرورة أن يكون هناك برنامج شامل يولي كل الاهتمام بثقافة التسامح والتعايش والانفتاح على الأديان والقوميات المتعددة وخصوصا عن طريق التربية”. كما تباحثا الجانبان حول التصدي للإرهاب وتداعيات ونتائج الحرب ضد داعش وتسليط الاضواء على الأوضاع في مخيم الهول في سوريا.

وفي محور آخر في الاجتماع تم التطرق إلى أوضاع الإيزيديين وضحايا الارهاب والمختطفين المحررين من الإيزيديين والقانون الذي صدر في العراق بهذا الصدد بخصوص النساء الايزيديات المحررات من سيطرة داعش.

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