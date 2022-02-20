صحة الكرخ / تنظيم مهرجان التوعية و التلقيح بمضادات فيروس كورونا بمناسبة اليوم الوطني للتحصين على حدائق متنزه الزوراء

احمد عبد الصاحب كريم

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) نظم قسم الصحة العامة – شعبة تعزيز الصحة وشعبة التحصين بالتعاون مع منظمة اليونسيف و مديرية المتنزهات و التشجير في متنزه الزوراء مهرجان التوعية و التلقيح بمضادات فيروس كورونا بمناسبة اليوم الوطني للتحصين على حدائق متنزه الزوراء بحضور مدير قسم التحصين في وزارة الصحة الدكتور فراس جبار و مدراء و شعب قسم الصحة العامة و قطاعات الرعاية الصحية و المراكز الصحية و شعبة الاعلام



و تخللت الاحتفالية القاء مجموعة من الاناشيد و الفعاليات للتعريف بضرورة اخذ اللقاحات من قبل دار ماما سالي للطفولة

و قام مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) بالقاء كلمته و التي رحب فيها بجميع الحضور مبينآ ان هذا التجمع السنوي الخاص باليوم الوطني للتحصين و من اهم واجباتنا ان نضع مجموعة من النقاط الاساسية اهمها دور الصحة في المجتمع و بالاخص النقطة الاهم موضوع التحصين و التطعيم من خلال ان تكون لدينا ثقافة المجتمع و التي يجب علينا ان نقوم بالحث عليها من خلال اخذ القاحات الامنة لحماية صحة المواطن و المجتمع ، و من هذا المكان يجب علينا ان نقدم شكرنا و دعمنا الى الملاكات الطبية و الصحية العاملة في منافذ التلقيح لاعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الى المواطنين

و اضافت مديرة شعبة تعزيز الصحة الدكتورة (هيام صبار سبتي) شاركت خلال الاحتفالية جميع وحدات تعزيز الصحة في جميع قطاعات الرعاية الصحية و المراكز الصحية حيث ان لهذه الاحتفالية هذا العام خصوصية و اهمية كبيرة وذلك لتقديم جميع انواع اللقاحات مثل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و اللقاحات الخاصة بالاطفال و حملة التلقيح مستمرة مؤكدة ان جميع اللقاحات ذات مناشى عالمية و تكون مجانية لجميع المواطنين و هدفنا هو القضاء على الفيروسات و فيروس كورونا و خلق بيئة امنة و جيل سليم من الامراض .

اعلام صحة الكرخ

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