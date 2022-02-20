عضوة بالكونغرس: بحثنا مع نيجيرفان بارزاني كيفية الحفاظ على أمن اقليم كوردستان

عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتماعاً مع عضوة لجنة شؤون الخدمة العسكرية بمجلس النواب الأميركي إليسا سلوتكين، فيما وصفت اليسا سلوتكين الاجتماع بأنه جيد.

اجتمع اليوم السبت (19 شباط 2022) رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وعضوة لجنة الخدمة العسكرية في مجلس النواب الأميركي إليسا سلوتكين على هامش مؤتمر الأمن المقام حالياً في ميونيخ.

وقالت اليسا سلوتكين حول هذا اللقاء انه تم بحث مستقبل المناطق الكوردية في العراق، والعلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد، والطريقة التي تقدم بها الولايات المتحدة المساعدة في هذا الصدد.

واضافت: “أعتقد أننا كنا دائما قريبين جدا، لاسيما في السنوات القليلة الماضية خلال الحرب ضد داعش. لقد قاتلنا معا، ولهذا السبب كان اجتماعا إيجابيا للغاية”.

وفي جزء آخر من حديثها، أشارت إليسا سلوتكين إلى أنها عملت مع الكورد لفترة طويلة، “وهو ما يعود إلى الوقت الذي ذهبنا فيه إلى البنتاغون للمساعدة في توفير جزء من رواتب البيشمركة، الذي كان قبل بضع سنوات لمحاربة داعش”، مبينة: “اعتقد ان الامر يتعلق بالحصول على معدات” والسؤال هو كيفية المساعدة في تحقيق الامن في اقليم كوردستان.

ويصادف اليوم السبت 19 شباط 2022 اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة 35 رئيساً ونحو 100 وزير خارجية ودفاع.

يذكر ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عقد اجتماعاً مع المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نيلس شميد، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد حالياً في المانيا.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، يوم السبت (19 شباط 2022)، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بحث مع المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلس شميد، الأوضاع السياسية في العراق، مسألة الهجرة وأوضاع المهاجرين على الحدود البيلاروسية، تهديدات داعش وتمديد تفويض القوات الألمانية في العراق.

وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني، ألمانيا والدول الأوروبية الصديقة على تعاونها في مسألة المهاجرين، وتمديد تفويض القوات الألمانية في العراق.

وعن أحوال النازحين الإيزديين، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني، أن “تنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار سيكون فرصة جيدة لاستتباب الاستقرار وعودة الأهالي الإيزديين إلى ديارهم”.

وبحث الجانبان مسألة تعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات وتنميتها في العراق وإقليم كوردستان، واتفقا في الرأي بأن ألمانيا والدول الصديقة قادرة على تقديم العون والمساعدة في هذا السياق، بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان.

يذكر أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وصل مساء الخميس (17 شباط 2022) إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث عقد في اليوم الأول من المؤتمر، عدة اجتماعات.

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