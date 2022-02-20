فاطمة كريمي: نسب المشاهدة أحيانا ظالمة

الكوت: محمد ناصر

إيرانية الأب، مصرية الأم تربت في الخليج، فجمعت من كل ألوان الغناء لتقدم صوتها على طبق من ذهب للمستمعين، إذ تكتب وتلحن وتسوق أعمالها بنفسها، فهي مجتهدة تدرجت في الغناء حتى وصلت إلى قمة الهرم. تتحدث الفنانة فاطمة كريمي عن جديدها قائلة: أطلقت أغنية «بحبه» بالتزامن مع عيد الحب، وهي من كلمات الشاعرة تيمة الفارسي وألحاني والتوزيع الموسيقي للمايسترو حسام حمدي وتم التسجيل والميكس بالكويت والماستر في القاهرة. وعن سبب تفضيلها الأغنية «السنغل» تضيف: من خلال تجربتي في «الميني ألبوم»، أفضل السنغل لأن الميني ألبوم يحتاج إلى جهد مضاعف وكذلك إلى وقت طويل، وأحياناً تُظلم بعض الأغاني ضمن مجموعة الألبوم، لأنها تحتاج إلى تسويق أكثر، ولأن نجاح الأغنية يحتاج إلى تكرارها بكثرة لدى المستمع، لذلك فضلت «السنغل» كي تأخذ كل أغنية حقها.

وعن نسب المشاهدة تحدثت كريمي قائلة: من وجهة نظري ليست نسبة المشاهدة مقياساً للنجاح، لأن معدلات المشاهدة ترتبط بالتمويل المادي «المعلن» فكم من الأعمال الهابطة لقيت ملايين المشاهدات نتيجة الدعم المادي أو قيام مشاهير (السوشيال ميديا) بنشرها.

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