[فلسطين]للمهتمين في البيئة

لدينا بعض الأخبار الجيدة من جانبنا هذا الأسبوع. باختصار: عاد المتطوعون الدوليون ولدينا ستة منهم هذا الإسبوع وأيضاا تأتي مجموعات للمتحف ؛ مع تحسن الطقس ، تم استئناف أنشطة الأطفال الأسبوعية في الهواء الطلق ؛ نقوم بترتيب متحفنا المتنقل للسفر إلى المجتمعات المهمشة ؛ أكثر من 55 نوع من نباتات السحلبيات والسوسن المهددة آخذة في النمو ؛ الزنابق وشقائق النعمان تزهر في الحديقة النباتية. قدمنا مقترحين منح لمشاريع جديدة ونمضي قدما في 9 مشاريع حالية ؛ تم قبول 5 أوراق فبحثية ي الأسابيع الأربعة الماضية ؛ حضرنا عددًا من المؤتمرات العالمية المتعلقة بالبيئة ؛ ونظمنا العديد من ورش العمل والمحاضرات حول مواضيع الاستدامة المختلفة. يمكنك التحقق من أنشطتنا يوميا على صفحة الفيسبوك
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Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability, Bethlehem, West Bank. 12,737 likes · 901 talking about this · 351 were here. The Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability…
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سنعقد اجتماعًا يوم الاثنين 21/2/2022 مع أصحاب المصلحة حول الإستراتيجية الوطنية لوخطة العمل للتنوع البيولوجي لفلسطين ، وهو اجتماع منتصف المدة ومهم لتقييم التقدم المحرز في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. إذا كان أي شخص مهتمًا ، راسلني عبر البريد الإلكتروني وسأرسل لك التفاصيل مقدمة من سلظة جودة البيئة.
سألقي حديثًا يوم الثلاثاء في بيت ساحور حول ما إذا كان من الممكن حقًا الحفاظ على الطبيعة في ظل الاستعمار. أيضا راسلني إذا كنت تريد التفاصيل.