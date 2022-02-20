[فلسطين]للمهتمين في البيئة

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سنعقد اجتماعًا يوم الاثنين 21/2/2022 مع أصحاب المصلحة حول الإستراتيجية الوطنية لوخطة العمل للتنوع البيولوجي لفلسطين ، وهو اجتماع منتصف المدة ومهم لتقييم التقدم المحرز في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. إذا كان أي شخص مهتمًا ، راسلني عبر البريد الإلكتروني وسأرسل لك التفاصيل مقدمة من سلظة جودة البيئة.

سألقي حديثًا يوم الثلاثاء في بيت ساحور حول ما إذا كان من الممكن حقًا الحفاظ على الطبيعة في ظل الاستعمار. أيضا راسلني إذا كنت تريد التفاصيل.