متلازمة الظلام والخوف

خالد القيسي

الناس غاضبون من مفردتي الخوف والظلام في بلادي

والصورة أمامي بمشاعر متحجرة من كليهما وعلينا مواصلة السير دون معرفة الوجهة في صراع المصالح والظل ! لقد نجحت الكراهية وضاع الحب والسلام في مواجهات حزينة خبرناها بمختلف جزئياتها .

كان الحكم الديمقراطي التعددي حلمنا في فترة 19 عشر عاما عشناها معا لنرى من خلالها او بعدها النورالذي لم يَطلْ على بلد بات واضحا مقيد بتبعية الثنائي من بعض ما يدار من وراء الحدود ، وما جسده الفساد من خطر داهم وهم كبير في قيد اكبر، وهذه المدة القصيرة في عمر الشعوب الطويلة علينا كمواطنين ، حملنا الآمال فيها لطي صفحة المآسي وما مر بنا من دمار ، وكان تفسيرها ( المدة ) وجوابها تقاسم السلطة كما يحلو لهم ! والثابت للعواصف على وحدة أرضه تعرض الى انهيار إقتصادي ، قتال دموي، وواجه التطرف الوهابي والداعشي الاعمى في ظل صراعات اقليمية تدار على ارضنا أفقدتنا فيها الكثيرمن المال والضحايا والأنفس البريئة الساكنة في عشها بلا حراك . ودعك عن الحرية وهي ضالتنا منذ زمن قصي امام حاملي العصي والاسلحة البيضاء من الذين تختلف معهم حتى اصبحت لقمة العيش وحرية المعتقد والمعرفة والأمان تسير في طريق صعب قلق وقاسي.

التظاهرات الحماسية المتشظية تغطي بظلامها الشوارع وغير واضحة المعالم ، بعضها عرض المهدئات ولم يتم المهمة التي ينادي بها التي لاتغني ولا تفرح اساسا المواطن الجائع ، فالنزاع قائم بين مروجيها واطرافها وصل الى حافة القتال وهي جزء من الواقع الجديد لشباب عاطل غير متعلم يزهو باقيادة ألتكتك!.

عندما تجولت بين خيم الخوف والجريمة في ساحة التحريرمن كانت على اوجها اقتربت من دائرة الخطر ، ودخل في روعي شعور الغدر يترقبني ولكل من يفكربالوطن والديار، وفعلا غُيب الكثير من الاوفياء وأسكتت اصوات من يحب ويدافع عن القيم والوطن من عصابات مشردة متشددة من عينة الارهاب والوصولين .

احدى ملامح الخوف الأخرى في الخروج من المشهد المربك للازمة الاقتصادية التي تعصف في الوطن والمواطن لم تجد حلا ولم تكن هنالك خطط لمواجهة الواقع المضطرب وخاصة غياب المعالجة لاحدى المشاكل المستعصية الكهرباء التي مرعليها تسعة عشر عاما بصرف مبالغ خيالية ولا زالت تحمل في ثناياها الرديء والاردء في اسوء مرحلة مرت بنا .

يمر علينا الوقت وعلى امتداده لم نشهد اخبار طيبة وحل لهموم مشتركة غير قصص وحكايات الاصلاح المنتفخة ، لا تنبت في أرض ولا تورق في شجر.

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