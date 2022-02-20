مع انخفاض الدولار الذهب يتراجع في الاسواق العراقية

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم الأحد (20 شباط 2022).

وقال مراسلنا، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 384 الف دينار، و سعر الشراء 380 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم امس السبت 386 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 354 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).