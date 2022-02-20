نائبة سابقة: صالح سيعود للرئاسة بعد عدة جولات نيابية

توقعت النائبة الكردية السابقة تافكة احمد، الاحد، نجاح رئيس الجمهورية برهم صالح بالاستحواذ على ثقة البرلمان والعودة الى منصبه، مبينة ان اتجاه جميع القوى لمنح المنصب للاتحاد سيما مع ترشيح الديمقراطي الاخير.

وقالت احمد في تصريح ، إن “الصراع على منصب رئاسة الجمهورية سيطول سيما مع وجود الثلث المعطل الا انه سينتهي لصالح برهم صالح في البرلمان”.

واضافت ان “الاتحاد مازال النافس القوى بصفته الوريث للمنصب منذ اكثر من 15 عاما فولديه مرشح اكثر مقبولية مقارنة بمشرح الحزب الديمقراطي الكردستان والبقية”.

وأشارت احمد الى ان “البرلمان سيخفق في تمرير اي مرشح من الجولة الاولى او حتى الثانية وسيضطر الى اعتمادة عدة جولات لانهاء الصراع على رئاسة الجمهورية للمضي نحو تشكيل الحكومة المقبلة”. انتهى/25د