نيجيرفان بارزاني يختتم زيارته إلى ألمانيا بعد عقده 26 لقاءً على هامش مؤتمر ميونخ

“اختتمت زيارتي إلى ألمانيا بعد لقاء الأصدقاء والحلفاء والشركاء على هامش مؤتمر ميونخ”

غادر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السبت (19 شباط 2022)، ألمانيا، عائداً إلى الإقليم بعد عقده سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي العالم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على موقع تويتر: “اختتمت زيارتي إلى ألمانيا بعد لقاء الأصدقاء والحلفاء والشركاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الثامن والخمسين”.

وأضاف: “كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومناقشة آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة”.

وعقد رئيس إقليم كوردستان 26 اجتماعاً مع مسؤولي وزعماء المنطقة والعالم على هامش المؤتمر.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، أول أمس الخميس، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط