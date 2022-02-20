هاري كين يعطل زحف مانشستر سيتي نحو اللقب… وليفربول يواصل المطاردة

تشيلسي ينتزع فوزاً متأخراً من كريستال بالاس… وصحوة نيوكاسل تستمر بالتعادل مع وستهام

سجل المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين هدفين ليتخلص توتنهام من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين للغاية 3 / 2 على مضيفه مانشستر سيتي أمس في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وعرقل توتنهام الانطلاقة الرائعة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة في المسابقة لكنها الأولى منذ خسارة الفريق صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس على نفس الملعب في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وثأر توتنهام بهذا الفوز لهزيمته صفر / 1 على ملعبه أمام مانشستر سيتي في جولة الذهاب بالموسم الحالي. ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق نقطتين أمام وولفرهامبتون حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في صدارة جدول المسابقة علماً بأنها الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة بعد 15 مباراة حافظ فيها على سجله خالياً من الهزائم بالمسابقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر توتنهام بهز الشباك عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة، وتعادل الألماني إلكاي غيوندوغان لمانشستر سيتي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني، تقدم هاري كين مجدداً لتوتنهام في الدقيقة 59، وتعادل البديل الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ولكن كين سجل هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبقي ليفربول في معركة اللقب بعدما حول تخلفه أمام ضيفه نوريتش سيتي إلى فوز 3 – 1 السبت في المرحلة التي شهدت أيضاً فوز كل من تشيلسي وجاره اللندني آرسنال. وبفضل هدفين رائعين للسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح وثالث أول بألوان «الحمر» للكولومبي لويس دياز، حقق ليفربول فوزه الثامن على التوالي في جميع المسابقات، قد يكون أبرزها في منتصف الأسبوع على أرض إنتر الإيطالي 2 – صفر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ورغم أنه يقبع في المركز الثامن عشر بأربعة انتصارات فقط ولم يفز على ليفربول منذ 30 أبريل (نيسان) (1 – صفر في ملعب منافسه)، كان نوريتش نداً عنيداً لفريق كلوب وبادله الهجمات لكن أياً من الفريقين لم يجد طريقه إلى الشباك رغم الفرص وأبرزها لليفربول عبر صلاح، ماني واليوناني قنسطنطينوس تسيميكاس، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى دخول استراحة الشوطين. وصُدِمَ ليفربول في مستهل الشوط الثاني بهدف سجله الكوسوفي ميلوت راشيكا بعد مجهود فردي رائع من الأميركي جوشوا سارجنت ومساعدة من مدافع «الحمر» الكاميروني جويل ماتيب الذي تحولت منه الكرة المسددة من خارج المنطقة وخدعت حارسه البرازيلي أليسون في الدقيقة 48.

لكن ماني وبهدف مقصي رائع وبعد تمريرة رأسية من تسيميكاس، أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 ليرفع رصيده الشخصي إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم. ولم يكد نوريتش يستفيق من صدمة الهدف الرائع للسنغالي، حتى اهتزت شباكه بهدف ثانٍ لا يقل روعة لصلاح الذي وصلته الكرة مباشرة من الحارس أليسون، فسيطر عليها المصري عند مشارف المنطقة وتلاعب بالحارس أنغوس غون ثم سددها بكل برودة أعصاب بعيداً عن متناول المدافعين الذين تهافتوا لإقفال المرمى في الدقيقة 67.

وعزز صلاح بذلك صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً بفارق 5 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة. وبات صلاح ثاني أسرع لاعب يصل إلى الهدف الـ150 بألوان ليفربول في جميع المسابقات (233 مباراة) خلف رودجر هانت (226 مباراة)، وعاشر لاعب يصل إلى 150 هدف في تاريخ النادي بحسب «أوبتا» للإحصاءات. وحسم «الحمر» النقاط الثلاث حين أضاف الوافد الجديد دياز الهدف الثالث بعد تمريرة بينية متقنة من القائد جوردن هندرسون في الدقيقة 81، مفتتحاً سجله التهديفي مع الفريق في ثاني مباراة له في «برميرليغ».

وحقق تشيلسي عودة موفقة إلى الدوري الممتاز بعد تتويجه السبت الماضي بلقب كأس العالم للأندية بفوزه في النهائي على بالميراس البرازيلي 2 – 1 بعد التمديد، بتحقيقه فوزه الخامس على التوالي في جميع المسابقات وجاء على حساب مضيفه وجاره كريستال بالاس بهدف قاتل سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة 89 بعد عرضية من الإسباني ماركوس ألونسو. وتحضر فريق المدرب الألماني توماس توخيل بأفضل طريقة لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا حيث يستضيف ليل الفرنسي الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر، وذلك برفعه رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يلعب الأحد في ضيافة ليدز.

وبات آرسنال على المسافة ذاتها من جاره اللندني وستهام الخامس، وذلك بفوزه على ضيفه برنتفورد بهدفين لإميل سميث رو في الدقيقة 48 وبوكايو ساكا في الدقيقة 79 مقابل هدف للدنماركي كريستيان نورغارد في الدقيقة 94. وتعثر الثاني على ملعبه أمام نيوكاسل بالتعادل بهدف لكريغ داوسون في الدقيقة 32 مقابل هدف لجو ويلوك في الدقيقة 46. ومدد نيوكاسل مسيرته الخالية من الهزائم إلى ست مباريات ورغم أنه ما زال في المركز 17، فإنه يتقدم الآن بخمس نقاط على منطقة الهبوط.

وانتصر المتعثران واتفورد وبيرنلي على أستون فيلا وبرايتون آند هوف ألبيون على الترتيب، فيما خسر إيفرتون 2 – صفر أمام مضيفه ساوثهامبتون. وحقق واتفورد انتصاره الأول منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بتغلبه 1 – صفر على أستون فيلا. وانتصر بيرنلي للمرة الثانية فقط هذا الموسم عندما أحرز الوافد الجديد فاوت فيغهورست هدفاً وصنع هدفاً آخر ليفوز 3 – صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون.

وقفز واتفورد إلى المركز 18 برصيد 18 نقطة من 24 مباراة متفوقاً بنقطة واحدة على بيرنلي الذي خاض 22 مباراة. ويتأخر واتفورد بأربع نقاط عن نيوكاسل يونايتد،، وإيفرتون. وهز إيمانويل دينيس الشباك بضربة رأس قبل 12 دقيقة من النهاية بعد تمريرة من عيسى سار ليضع واتفورد حداً لغيابه عن الانتصارات في 12 مباراة متتالية ويحقق فوزه الأول مع المدرب الجديد روي هودجسون. وفشل فيلا في تحقيق الفوز على أرضه للمباراة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز 12.

وفي ملعب برايتون افتتح فيغهورست التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 21 ثم صنع الهدف الثاني لزميله جوش براونهيل قبل خمس دقائق من الاستراحة. واختتم آرون لينون الثلاثية في الدقيقة 69 ليتوقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع. وفي ساوثهامبتون أحرز ستيوارت أرمسترونغ والبديل شين لونغ هدفين من خطأين لدفاع إيفرتون. وفقد إيفرتون الكرة لينطلق ساوثهامبتون في هجمة مرتدة وصلت إلى أرمسترونج الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 52. وحسم لونغ انتصار صاحب الأرض قبل ست دقائق من النهاية عندما قفز أعلى من الجميع ليضع الكرة بضربة رأس في شباك جوردان بيكفورد. وبقي ساوثهامبتون في المركز العاشر وله 32 نقطة من 25 مباراة.