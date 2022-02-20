هوشيار زيباري : سأوضح الحقائق حول ماجرى

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشح الحزب السابق لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق ، هوشيار زيباري ، انه سيوضح الحقائق ” حول ما جرى من قرارات جائرة بحقنا والعملية السياسية في بلدنا”.

جاء ذلك في منشور لزيباري على صفحته في فيس بوك ،

وكتب القيادي الكوردي ، ان لديه مقابلتين اليوم الأحد ٢٠ فبراير/ شباط في برنامج “بلا قيود” على تلفزيون BBC العربي الساعة 8:30 مساء بتوقيت بغداد . مشيراً الى مقابلة ثانية له ايضا ، الساعة 11:00 من مساء اليوم ، على قناة سكاي نيوز العربية في برنامج “مع جيزيل”.

وأردف هوشيار زيباري ، بالقول ” لتوضيح الحقائق لاهلنا وشعبنا حول ما جرى من قرارات جائرة بحقنا والعملية السياسية في بلدنا”.

ونشرت الـ BBC على موقعها ، مقتطفات من المقابلة التي ستعرضها اليوم ، وكتبت نقلاً عن زيباري ، إنّ استبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة العراقية أدّى إلى تعطيل العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، واصفاً الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد بالظالم والمُسيس، متهماً منافسيه من الكورد بأنهم وراء عملية حرمانه من انتخابات الرئاسة العراقية.

كما أكد القيادي الديمقراطي الكوردستاني ، رفض حزبه لأية محاولة لوضع دستور جديد للعراق معربا في الوقت نفسه عن تأييده لإجراء عملية تنقيح للدستور الحالي.

وأوضح زيباري أنّ الكورد يعارضون أية محاولة لإعادة تشكيل دولة مركزية في العراق.

وأشارت الـ BBC أن هذه التساؤلات وغيرها سيجد المتابع الأجوبة عليها في برنامج “بلا قيود” لهذا الأسبوع ، والذي يبث اليوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش (الثامنة بتوقيت بغداد).

وهوشيار زيباري هو عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قدّم أوراقه رسمياً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية في 12 يناير/كانون الثاني الماضي وكان المرشح الاوفر حظاً للفوز بالمنصب ، قبل ان تقرر المحكمة الاتحادية استبعاده من المنافسة في قرار وصفه معظم المراقبين والقانونيين بـ”المسيس”.

زيباري ، الذي ولد عام 1953، شغل منصب وزير الخارجية العراقي من 2004-2014، ومن ثم منصب وزير المالية لغاية شهر أيلول/ سبتمبر 2016.

واعتبر القيادي الكوردي ، قرار المحكمة الاتحادية العليا بإستبعاد ترشيحه للمنصب “مسيساً وتعسفيا وسياسياً بإمتياز”.

مضيفاً في مؤتمر صحفي عقب اعلان قرار المحكمة ، ان ” ملف ترشحي استوفى كل الشروط القانونية ، وحاز موافقة هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وبقية الهيئات والمؤسسات المعنية ” ، مردفاً ” كان لدينا علم بمحاولات الاستبعاد من الترشح لكننا افترضنا حسن النية”.

مشيراً الى أن “الحياة لا تتوقف عند هذه النقطة”، موضحا أن “نشاطاته السياسية ستستمر”.

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