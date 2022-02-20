وزارة التخطيط: ربع سكان العراق تحت خط الفقر

أدنى نسبة في كوردستان والأعلى في المثنى

أكدت وزارة التخطيط الاتحادية، أن حوالي ربع سكان العراق يقبعون تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن أدنى نسبة فقر في البلاد هو في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حوار متلفز، إن «مناسيب الفقر متباينة ومتذبذبة بحسب الظروف التي يمر بها البلد»، وأضاف «بدأنا بمتابعة ملف الفقر عام 2007 وكانت النسبة 22.5%، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، ووضعنا أول استراتيجية لخفض نسبة الفقر في العراق، وفي نهاية 2013 بلغت نسبة الفقر 18% بناء على خطة مرسومة».

وتابع «في 2014 دخلنا في نفق الأزمة المزدوجة جائحة داعش وانخفاض أسعار النفط، وفي 2018 تم إطلاق الاستراتيجية الثانية وكانت نسبة الفقر تقريباً 22.5، فيما بلغت النسبة في 2019، 20%».

وأردف «في عام 2020، دخلنا في جائحة كورونا وعادت الأمور إلى ما كانت عليه حيث بلغت النسبة 31.7%، وبعد عودة الحياة بدأت الحركة الاقتصادية بالنشاط وفي بداية 2021 وجدنا أن النسبة بلغت 25%».

ووقال الهنداوي: «تبلغ نسبة الفقر الآن ما بين 23 -25%، وسننفذ مسحاً جديداً قريباً للوقوف عند النسبة بالتحديد».

وأشار إلى أن «النسبة تعتبر مرتفعة في المناطق المحررة، حيث تبلغ هناك ما نسبته بنسبة 41% تقريباً، في حين تبلغ نسبة الفقر في الجنوب 32%، وتعتبر محافظة المثنى متربعة على عرش أعلى محافظة في نسبة الفقر بواقع 52% تليها الديوانية بنسبة 49%».

وبين أن «نسبة الفقر في محافظات الوسط تبلغ 18%، وفي بغداد 12% وفي إقليم كوردستان 12% أيضاً»، لافتاً إلى أن «خطة التنمية الخمسية الثالثة تركز على قضية التحوّل في الاقتصاد لكن هناك عقبات وأصوات تقف بالضد من هذا التحوّل وقد تؤخر تطبيق الخطط».

ولفت إلى أن «هناك شركات حكومية عامة ترهق كاهل الموازنة والاقتصاد من دون تقديم إنتاج أو قيمة اقتصادية»، مبيناً أن «تأخر إقرار الموازنات يعرقل تنفيذ الخطط الإنمائية، وخطة التعافي من آثار كورونا اصطدمت بتأخير الموازنة».

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