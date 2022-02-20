وزير خارجية الهند يطرح برنامجاً لبناء وتطوير القدرات في إقليم كوردستان

أكد وزير خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشانكار، لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استعداد بلاده تقديم برنامج لبناء وتطوير القدرات بإقليم كوردستان، مشيداً بمساندة إقليم كوردستان لليد العالمة الهندية وإتاحة فرص العمل لها.

جاء ذلك خلال اجتما نيجيرفان بارزاني مع وزير خارجية الهند، اليوم السبت 19 شباط 2022، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

ويواصل رئيس إقليم كوردستان اجتماعاته مع قادة ومسؤولين من دول العالم، في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي.

وبحث الجانبان في اجتماعهما فرص التقدم بالعلاقات ومجالات التعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان وبين الهند، وأجواء تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الهندية وفتح الأبواب في وجه الشركات الهندية، كما تبادلا الآراء حول الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الهندي عن شكر بلاده وتقديرها لإقليم كوردستان على مساندتها لليد العاملة الهندية وإتاحة فرص العمل لها، مشيراً إلى برنامج بلده لبناء وتطوير القدرات في إقليم كوردستان.

واكد جايشانكار أن بلاده باستطاعتها تقديم التدريب والتأهيل في مجالات الصحة والمصارف والجامعات.

من جهته، أشار رئيس إقليم كوردستان إلى ان “اليد العاملة الهندية في إقليم كوردستان تعد مجموعة عاملة ومحترفة وتلقى المساندة الكاملة”، مثنياً على برنامج بناء وتطوير القدرات الهندي، مؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع الهند.

ولفت نيجيرفان بارزاني الى رغبة إقليم كوردستان وترحيبه برؤوس الأموال والشركات الهندية.

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحث الطرفان التعددية القومية والدينية وثراء ثقافة التعايش والتسامح في الهند، وزيارات مواطني إقليم كوردستان للهند لتلقي العلاج الطبي، الى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

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