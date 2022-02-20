بسم الله الرحمن الرحيم

وضاعة شيعة بالعراق..(اكره ايران..لكن احب سليماني)!..(اكره من يحارب بلده..لكن احب العامري)!..(اكره الخونة..لكن احب المهندس)!

والله لا اعرف ما هو الوصف لهذه الظاهرة.. او الحالة.. وباي باب يوضع.. بباب النفاق.. ام الغباء.. ام الحمق.. ام الوضاعة..ام البلاهه..ام هو مرض نفسي الذي يدمر دول.. ويعكس انحطاط اخلاق شعوب بكاملها.. تؤكد عدم اهليتهم لحكم انفسهم بدون وصاية دولية عليهم.. لانهم بلا وصاية خطر على انفسهم وعلى المجتمع الدولي.. ام علينا ان نعرف كل معرف لندرك باي باب نوضع هذه الحالة.. فاذا قلنا عنهم اغبياء فالغباء هو ضعف في الذكاء والفهم والتعلم والشعور او الاحساس.. فهل غبائهم فطري ام هو مكتسب او مفتعل؟ ام بسبب العقيدة او البيئة التي عاشوها.. ام الحقد النفسي على انفسهم وعلى العراق نفسه.. وشعبه.. .. ام هم سذج لا يعرفون مصلحتهم..؟ علما الغباء يعرف باللغة بعدة القاب.. كالاحمق والمعتوه والابلة والمغفل ..

ام لم يميزون بين الحق والباطل..بوقت الامام علي اكد (اعرف الحق تعرف اهله لا يقاس

الحق بالرجال ولكن يقاس الرجال بالحق).. فهل عرفنا المصطلحات ومعناها.. وقسنا عليها الرجال .. بمعنى هل عرفنا (الخيانة، الوطنية، حب الوطن، النزاهة، الفساد، العمالة).. ام هم بخانة الاخسرين اعمالا… من حيث :

(نكره الخيانة .. ولكن نحب الخونة)..(نكره العمالة، ولكن نحب العملاء)..

(نكره الفاسدين.. ونتخبهم كل اربع سنوات).. (نكره الحرامية.. ونحب السارقين للمال العام)..(نرفض المليشيات .. وبنفس الوقت نعتبرها حماة عرض).. (فهؤلاء اما ان يكونون (في نفوسهم مرضا فزادهم الله مرضا).. او هم (مستفادين من هؤلاء).. اصلا.. علما:

(اذا تريد ان تعلم سبب تردي وضع بلدك..فابحث عن من تحبهم وليس عن من تكرههم..

فهم من يتحملون المسؤولية).. فكنا بزمن المقبور صدام (مخدوعين) نحب الاسلاميين ونعتبرهم المجاهدين ونحب رجال الدين ونعتبرهم قدوة.. ونعارض صدام لخاطر عيونهم و عيون احزابهم.. ونختزل خراب العراق بصدام.. لندرك بعد حين ان المعارضة هم حرامية لصوص.. لنصرخ بعد وقوع الفاس بالراس.. وحكم معارضي صدام.. بشعار (باسم الدين باكونه الحرامية).. فادركنا سبب فشلنا بنهوض العراق واسقاط صدام.. يتحمل مسؤوليته (من كنا نحبهم وليس من نكرههم).. اي تتحمله المعارضة وليس احد اخر.. من باب:

(المرء على دين خليله.. فلينظر احدكم من يخالل)..

فحب اهل الشر بخيانتهم وعمالتهم وفسادهم .. تغرس في القلب حب الشر والعمل به، وهم يعتقدون انهم يحسنون صنعا... ولا يدركون بان (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين).. فهل ترضون بمن يقول (احب يزيد واحب الحسين)؟ كالذي يقول (احب العراق واحب من تامر عليه كايران او مصر او تركيا او او او).. او (احب معاوية واحب علي).. فكيف تحب من حارب من تحبه.. فاذا تحب معاوية فعليك بكره علي. واذا تحب علي فعليك بكره معاوية.. هذا منطقي.. فالمرء على دين خليله… فحدد من خليلك..

ففعلا ينطبق على المضيعين المشيتين (الاخسرين اعمالا):

وهؤلاء بالعراق اليوم يتمثلون بـ (الحاضنة) للطبقة السياسية الفاسدة ومليشياتهم المجرمة العميلة الحاكمة منذ 2003.. والتي تعكس تناقض رهيب مطلق، وعدم الشعور بالمسؤولية.. وهم الاخسرين اعمالا.. الذين يظنون انهم يحسنون صنعا للعراق وللمذهب ولكن هم بالحقيقة يدمرون العراق و يسيئيون للمذهب.. وينطبق عليهم الاية القرانية:

({قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا* أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً* ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُواْ آياتي وَرُسُلِي هُزُواً* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً* خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً} ..

فاليكم بعض القناعات التي تعكس الامراض النفسية والعقلية لدى شريحة من الشيعة بالعراق

1. (انا اكره ايران واحملها مسؤولية ما جرى بالعراق.. ولكن احب قاسم سليماني الايراني)؟؟

فنقول لمن يتبنى ذلك.. يا منحط القيم والمبادئ.. .. هل تعلم ان قاسم سليماني قائد بالحرس الثوري الايراني.. وهو من كان يشرف على سياسات ايران بالعراق التي تكرهها بالعراق.. والمناط به .. حماية النظام السياسي الفاسد الحاكم بالعراق اليوم.. وخاصة (العملاء) الموالين لايران.. من مجلس اعلى وبدر والدعوة وحزب الله والكتائب والنجباء وبقية شلة السيبندية والحثالات..

اليكم فلم بالصوت و الصورة.. لقاسم سليماني.. يتكلم صراحة عن قيام الامبراطورية القومية الفارسية ..

https://www.youtube.com/watch?v=6ZudMeDrivA

2. (ان اكره من يحارب بلده.. ولكن احب هادي العامري ومليشة بدر؟)؟

السؤال للغبي الذي يتبنى ذلك…. هل تعلم ان العامري قاتل العراق لمدة 8 سنوات ليس لان صدام طاغية.. ولكن بالصوت والصورة لانه يعتبر الحاكم الاجنبي خميني القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني.. هو الحاكم الشرعي للعراق.. ان قال حرب حرب.. سلم سلم.. وهل تعلم مليشة بدر اساسا هي مليشة كانت تتبع رسميا الحرس الثوري الايراني.. فعلن الله هادي العامري ومن يحبه ومن ينتخبه ومن يمشي بدربه..

فلم بالصوت والصورة.. لهادي العامري يقاتل لجانب القوات الايرانية ضد جمهورية العراق

https://www.youtube.com/watch?v=MwpjTKxzO3c

3. (ان اكره الخونة والعملاء.. ولكن احب (ابو مهدي المهندس)؟؟

بس فهمونه شلون رهمتم هذه السالفة.. ؟

فالمهندس يفتخر بانه تابع لايران وجندي بالحرس الايراني ولدى قاسم سليماني الايراني

المسؤول في مليشة الحرس الايرانية.. وقاتل لجانب ايران ضد العراق .. ومتهم بتفجيرات بالمنطقة ومنها بالكويت والعراق وغيرها.. ويعلن ولاءه علنا لزعيم اجنبي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني.. ويبايع نظام حكم اجنبي نظام ولاية الفقيه الايرانية الحاكمة بطهران.. ودعى الى دفنه في ايران وليس العراق.. ومتزوج من ايرانية.. وهو من اصول ايرانية.. ومتجنس هو وعائلته بالجنسية الاجنبية الايرانية.. وجر الصراع بالعراق لمصالح ايران القومية العليا كما اكد ذلك حسين سلامي نائب الحرس الثوري السابق وحاليا قائد الحرس الثوري.. بان خير وسلية لمواجهة امريكا هو بجر الصراع لداخل العراق وسوريا..

فماذا تريدون اكثر من ذلك من دلائل لعمالة هذا المقبور الهالك ابو مهدي المهندس..

وكشف الله هذا العميل الايراني الذي كان يتاجر اعلاميا بمحاربة داعش.. وبحقيقته كان يستغل القتال ضد داعش لمصالح ايران القومية العليا.. لتامين ممر بري لطهران للمتوسط.. وتشكيل مليشيات كجيش ايراني لحماية النظام السياسي الفاسد بالعراق الموالي لايران.. وقمع اي تحرك شعبي شيعي عربي ضد حكم الفاسدين الموالين لايران بالعراق.. . والدليل انه قتل على يد طائرة امريكية حوليس على يد داعش.. حاله حال الارهابي ابو بكر البغدادي الذي قتلته القوات الامريكية البطلة..

فلم بالصوت والصورة..للمهندس..يفتخر بانه ومليشة الحشد جنود لدى الحرس الثوري لسليماني

https://www.youtube.com/watch?v=UlrPfdw1KJk

ولنتبه بالفلم كيف ان اطفال العراق بظل حكم (اتباع قاسم سليماني ببغداد) بعد 2003 جياع وفقراء وملابسهم رثة.. وبيوتهم متهالكة.. وكيف هو يفخر بانه تابع لقاسم سليماني الايراني.. وانه يتبع حاكم ايران خامنئي.. ولنتبه كيف ان هؤلاء الخونة كيف يشرعنون الخيانة باسم العقيدة.. وكيف مسخوا المذهب الجعفري لعقائد منحرفة (ولائية بالنسبة لذيول ايران) و(صدرية بالنسبة لقطيع الصدر)..

عليه: لنعرف الخيانة.. ونقيس عليها الرجال..

(فالخيانة تصرف مذموم ولا اخلاقي لدى جميع الاديان والثقافات لانها تنعكس بشكل سلبي على المحيطين بالشخص الخائن وعلى الوطن.. لانه شخص غير جدير بالثقة والامانة.. واناني لا يراعي مشاعر غيره.. فهو يتصرف تبعا لمصلحته الشخصية ومصلحة جهة خارجية.. وتضر بمصلحة الوطن).. وخاصة ان الخيانة (تشمل اعمال متطرفة ضد الدولة وسيادتها.. وتتضمن ايضا قتل الشرطة والاجهزة الامنية والعسكرية للدولة لصالح دولة اجنبية اخرى.. والتامر على استقرار الدولة.. وحياة قادتها).. (والخونة يشرعنون افعالهم .. تحت مسميات العقيدة الدينية او القومية او الاديولوجية).. فاذا خاف البعض بان الخيانة تصبح وجهة نظر.. لياتي اليوم ويرى انها اصبحت عقيدة..

من كل ما سبق.. نشير بان الوضاعة لدى شريحة من الشيعة وراء حبهم لذيول ايران..

وتعرفهم من كلامهم .. واجاباتهم.. :

1. ايران حمت عرضنا؟؟ فنقول .. يا عرض السكط.. اذا لم يكن عرضك سكط.. ما تحتاج ايران.. اي ما تحتاج لعجمي ياتي لحماية عرضك.. في وقت من حمى العراق ودماء ابناءه واعراضهم وارضهم.. هم دماء شباب ورجال العراق وعشائرهم .. التي ملئت مقابر النجف وغيرها من مدن العراق.. وليس دماء الايرانيين ..

2. ايران ساعدتنا ضد صدام؟ فكم كنا مخدوعين كشيعة عراقيين بالداخل باكذوبة ان ايران تدعمنا لمجرد اسقاط الطاغية صدام.. لذلك تساعد المعارضة.. ولكن تبين ان ايران تساعد العملاء الذين يقدمون لها الولاء باحتلالها العراق بعد سقوط الطاغية صدام.. ولم يخفي العملاء ذلك..

3. ايران دعمت العراق بالسلاح؟ يا عرضك السكط. العراق اشترى سلاح من روسيا فهل روسيا حمت عرضنا مثلا لان باعت لنا السلاح.. غير السلاح الامريكي والفرنسي وغيرها الذي اشتراه العراق.. علما اسوء سلاح وبيع باسعار مضاعفة هو السلاح الايراني السيء الصيت.. حتى اضطرت حتى مليشة الحشد بالاستعانة بالسلاح الامريكي من دبابات ابرامز وعربات مدرعة همر.. ورشاشات الجيسي لهزيمة داعش..

4. ايران تتشابه معنا بالمذهب.. فيا عرض السكط.. الا تعلم ان يزيد بن معاوية.. والامام الحسين على نفس العقيدة الدينية (الاسلام).. مع ذلك الامام الحسين حارب يزيد.. هل تعلم ان طلحة والزبير وعائشة والاشعث ابن قيس على نفس العقيدة مع الامام علي اي العقيدة الاسلامية… والامام علي حارب الخارجين بالجمل والنهروان وصفين.. فاين تميزكم للحق عن الباطل.. وانتم ترون ايران تزداد قوة كلما زاد العراق ضعفا.. وايران تزداد صادراتها للعراق كلما نجح عملاء ايران بحكم العراق باضعاف العراق صناعيا وزراعيا وخدميا وبمجال الطاقة الكهربائية والغازية.. وبالسياسية لا يوجد صدف.. ثم الا تقارنون كيف ان جمهورية اذربيجان بشيعتها الاذاريين نهضوا لانهم لم يبيعون وطنهم لجار القذارة ايران .. في حين من يحكم العراق شريحة من الشيعة باعوا العراق بالرخيص لايران بكل حقد على اهل العراق واذلالا لهم امام الايرانيين.

5. هل تعلم يا عرض السكط.. بان جبهات الحرب ضد داعش هي مدن العراق بالغربية وليس مدن اصفهان ولا كرمنشاه ولا طهران.. فايران لم تهدم لها بناية بالقتال ضد داعش بل دمر ثلث العراق بالقتال ضد تنظيم خلافة الشيطان داعش.. على وزن دولة ولي الفقيه الايراني الشيطاني..

6. هل تعلم يا عرض السكط.. بانك عندما تدعي انك ضد قتل اي عراقي.. لتحمي الخونة من ذيول ايران بدعوى هم عراقيين.. فماذا تقول عن (البعثية والدواعش وصدام وابو بكر البغدادي.. والخونة والعملاء.) اليسوا عراقيين.. هل يعني هؤلاء لا نحاكمهم ولا نحاربهم لمجرد انهم يحملون جنسية عراقية؟ ؟ كذلك بالنسبة للذيول عملاء ايران ومن قاتلوا لجانبها ضد العراق والذين يريدون اخضاع العراق لايران.. فجيب محاكمتهم واعدامهم و اجتثاثهم من ارض العراق كاجتثاث البعث.. ومكافحة الارهاب.. فنحتاج لجهاز عسكري و امني واستخباري لمكافحة الخونة الذيول..

7. هل تعلم يا ذيل ايران.. الذين تشرعنون العمالة لايران بدعوى هي تاتي بعنوان وظيفة شرعية ودينية وانسانية.. فالا بئس ما يعتقدون..فالا يدركون بان الدين لا تشرعن الخيانة للاوطان باسم العقيدة.. والا تعلمون ان الانسانية ذروتها حب الوطن .. والشرعية هو كل ما هو مشروع.. والخيانة والعمالة غير مشروعة..

8. يا عرض السكط.. الا تعلم ان ايران بالرسالة التي كشفها رفسنجاني للاعلام.. التي تتمثل بتقارير رفعت للخميني بنهاية الحرب العراقية الايرانية من قيادات الحرس الثوري..تشير بان ايران عاجزة عن هزيمة العراق.. ولهزيمة بغداد عليه مضاعفة قوات الحرس الثوري الجيش الايراني وسلاح الدروع والطائرات.. بل ويتطلب التزود بتقنيات ليزرية عسكرية اضافة للقنابل النووية.. (تخيلوا هكذا كان العراق قوة هائلة).. فالا تستحون .. الا تشعرون بالحسرة.. واليوم وبظل حكم الموالين لايران من الخونة كالمهندس والمالكي والعامري والخزعلي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري .. الخ.. ايران تعلن عن قدرتها لاحتلال العراق بثمان ايام.. بل الاصح هي تحتل العراق اليوم باكثر من مائة الف من مليشيات قذرة غطيت باسم هيئة الحشد والمقاومة والاصح المكاودة..

وما يثير اشمئزازنا.. (مظاهر.. الشذوذ بين الولائيين) كالمهندس وسليماني.. المقبورين..

فدائما نرى المهندس بحالة من الوضع المزري مع سليماني او بين سليماني والعامري.. (بوس وقبلات).. بشكل يثير علامات استفهام.. ؟ ماذا كان يحصل بينهم ..



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سجاد تقي كاظم