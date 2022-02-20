وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة هولندا

شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت لها مجموعة من المتضامنين الهولنديين في سنتروم مدينه “خرونغين” الهولندية تم خلالها رفع الأعلام الفلسطينية ويافطات وملصقات تظهر عمليات التطهير العرقي وسرقت المنازل والاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة من اعتداءات قطعان المستوطنين على المقدسيين بحمايه قوات الاحتلال وان تلك الأعمال العدوانية و الاستفزازية هي إرهاب دولة منظم و جرائم تطهير عرقي جماعي ويعد استكمالا لسياسة الترانسفير والتهويد التي تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني و حقوقه الوطنية.

مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومطالبين بإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية بدلته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية

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