«أزمة الدولار» تتصاعد.. اقتصاديون يحذرون من تخفيض سعر الصرف: سيخلق اضطراباً في الأسواق

يستبعد مختصون بالشأن الاقتصادي، عودة سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى ما كان عليه قبل كانون الاول 2020، فيما رأوا أن إعادة أسعار الصرف الى ما كانت عليه، ستخلق نوعا من الاضطراب في الاسواق العراقية وتأخذنا الى بناء موازنة جديدة اضافة الى العصف بسوق النقد وتقويض الاستقرار.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قدم، الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان، وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وسن «بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي».

وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار الاستدعاء سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 144,500 ألف دينار.

وبلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1450 دينارا للدولار الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا، مما أثار جملة من الانتقادات من سياسيين واقتصاديين ومواطنين على حد سواء.

وعزت الحكومة قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام.

لكن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث لـ(المدى)، إن «العراق دولة ريعية تعتمد على مبدأ تثبيت سعر الصرف»، مبينا أن «ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار انعكس سلبيا على الشرائح الفقيرة من خلال ارتفاع الاسعار المحلية والمستوردة».

وأضاف المرسومي، أن «سلبيات سعر الصرف تفاقمت منذ اكثر من عام لعدم اتخاذ اجراءات تسهم في الحد من الازمة كبناء مصادر دخل اجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة، واعفاءات ضريبية للسع الاساسية».

وأشار المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان «ربط سعر الصرف بمتغير قصير الاجل سريع التقلب (النفط) عبارة عن عبث اقتصادي»، لافتا الى انه «لا يمكن ربط سعر الدينار مع سعر النفط كون الاخير ذو تقلبات مفاجئة».

ودعا المرسومي الى «تنظيم سوق الصرف من خلال معالجة الفساد المستشري في مبيعات البنك المركزي العراقي والهيمنة التي يقوم بها اصحاب المصارف الاهلية على السوق».

تداعيات تخفيض سعر الدولار

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، ان «اعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سيخلق نوعا من الاضطراب في الاسواق العراقية ويأخذنا الى بناء موازنة جديدة اضافة الى عصفه بسوق النقد وتقويض الاستقرار المالي».

من جانبه، يقول المختص بالشأن الاقتصادي أحمد هذال، لـ(المدى)، إن «اسعار النفط آثارها قصيرة المدى ولو تم حساب تغيرات أسعار النفط سنوياً في العام (2021) سيكون المعدل ($68.63) سنوياً بمعدل تصدير يومي 2.7 مليون برميل، فهو أصلا لا يعادل سعر توازن الموازنة العامة الافتراضية على الأقل، وتقلبات أسعار النفط اليومية لا يعول على نتائجها الاقتصادية مبكراً».

وأضاف هذال، أن «سعر الصرف آثاره تكون قصيرة وطويلة أو متوسطة الأجل سواء كانت سلبية أو إيجابية، فالدعوة لرجوع سعر الصرف سيحدث مشكلات اجتماعية أكثر من المشكلات التي خلقها عند (خطأ تغييره سابقاً) ولو أنه سيسهم في خفض الأسعار إلا أنها لن تنخفض بالمستوى السابق لعدم وجود سيطرة كاملة عليها أولاً، ولأنها مرتبطة بالأسواق الدولية وتقلباتها ثانياً، على اعتبار أن أغلب السلع مستوردة فضلاً عن لزوجة الأسعار بالانخفاض ومرونتها بالارتفاع».

حلول قصيرة المدى

وقدم المختص بالشأن الاقتصادي، بعض الحلول على المدى القصير فيما يخص الفئات المتضررة، ومنها:

1 – دعم السلع الأساسية للمواطن وضمان وصول جميع السلع الضرورية للمواطن ومحاربة فساد وزارة التجارة وعقودها المشبوهة او اعطاء بدائل نقدية للمواطن المستهدف تعادل قيمة المخصص في الموازنة لدعم البطاقة التموينية.

2 – دعم القطاع الصحي ومحاربة آفة الفساد في وزارة الصحة ومذاخر الادوية والمستشفيات ومراكز الصحة وتوفير جميع العلاجات لفئة الأمراض المزمنة وتوفير الأجهزة الخاصة بالعمليات الحرجة وأمراض العضال.

3 – دعم العملية التربوية ومحاربة التسرب الدراسي ومحو الامية وزيادة نسب الالتحاق بالدراسة واعطاء إعانات نقدية لمن يلتحق بالدراسة بعد الابتدائية لضمان جيل متعلم مع توفر الحد الادنى من تكاليف الدراسة والمعيشة.

وخلص هذال، إلى القول إن «هذه ثلاث نقاط أساسية يجب على أية حكومة البدء بها وفق موازنة قائمة على البرامج والأداء ليتم تشخيص الفشل والفساد في كل قطاع ودائرة من دوائر الدولة»، مردفاً بالقول «ليس من المعقول أن نتخبط بقرارات جديدة أو نقر موازنة كاملة دون رؤية حقيقية وبرامج تعمل على تحقيق كفاءة صرف تخصيصات الموازنة العامة».

من جهته، رأى المختص الآخر بالشأن الاقتصادي، فالح الزيدي، أن «عملية سعر الصرف لم تكن قراراً اقتصاديا، وأن جميع الكتل السياسية قد شاركت ووافقت على عملية التغيير تلك، وإمكانية ارجاعه الى ما كان عليه غير واردة حاليا».

وبين الزيدي، لـ (المدى)، أن «العراق يعاني من اختلالات هيكلية في اقتصاده باعتماده على سلعة تصديرية واحدة فقط وهي النفط والتي تكون متقلبة، وفقاً للعرض والطلب، حسب ظروف السوق العالمية».

«تخبطات اقتصادية»

ونوه إلى أن «اتخاذ قرار خفض سعر الدولار لا بد أن يتم بإصلاحات اقتصادية أولاً، أي بتنويع الصادرات بإقامة قاعدة صناعية عن طريق تشغيل جميع المصانع المتوقفة والمتلكئة الحكومية والخاصة وتحويل عائدات النفط إلى مشاريع استثمارية حقيقية غير استهلاكية».

وتابع الزيدي، أن «التخبط في القرارات الاقتصادية وإهمال حقوق المواطنين الدائنين للدولة من الفلاحين الذين تم تسويق الحنطة والشعير منهم للدولة ومن المقاولين ومن أصحاب السندات الحكومية والمصارف التي أقرضت الدولة، كل ذلك قد جعل الديون تتراكم والمواطنين يطالبون بحقوقهم، فكان تخفيض قيمة الدينار من صالح الدولة لتخفيف قيمة الدين لكنه بنفس الوقت فيه ضرر كبير على الدائنين لأنهم سيستلمون دنانير بقيمة أقل من السابق».

بدورها، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لـ(المدى)، إن «إعادة سعر الدولار الى ما كان عليه قبل كانون الاول 2020، لن يؤدي بالضرورة لعودة مستويات التضخم لما كانت عليه في السابق».

وأضافت ان «خفض الدينار جاء ضمن اتفاقية مع جهات دولية، وأمدها 5 سنوات، ولا يمكن بسهولة التراجع عنها».

وتابعت سميسم، «للأسف فإن الحكومة لم تنفذ باقي التزاماتها التي وضعتها في الورقة البيضاء، ومنها تنويع الإيرادات والحوكمة في الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية، واكتفت فقط بخفض قيمة العملة».

واشارت الى، ان «البنك المركزي هو الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ قرار تغيير قيمة العملة».

ولفتت الخبيرة الاقتصادية الى، ان «البنك المركزي يجب أن يلتزم بالسياسة النقدية، وأول أهدافها هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يتحقق من خلال سعر الصرف».

تأثيرات كبيرة

الى ذلك، يقول أبو محمد صاحب محل في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، لـ (المدى)، إن «قرار رفع قيمة الدولار مقارنة بالدينار العراقي أضر الطبقة الفقيرة في العراق»، مشيراً إلى أن «خفض قيمة الدينار تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة كون ان جميع السلع الغذائية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».

وأضاف أبو محمد، أن «الحكومة عجزت على متابعة أسعار المواد الغذائية ومعاقبة التجار المتلاعبين في الأسعار والذين استغلوا ارتفاع الدولار لرفع الأسعار حتى السلع محلية الصنع».

في المقابل، قالت احلام سعيد، مدرسة من منطقة بغداد الجديدة، في حديث لـ(المدى)، إن «مرتب الشهر لم يعد كافياً لسد الحاجات الخاصة بالعائلة، كون جميع السلع ارتفعت بشكل ملحوظ».

وأوضحت أن «قرار البنك المركزي أثر على الطبقة الفقيرة والوسطى كونهم هم من يتأثرون بأبسط ارتفاع بقيمة السلع في الأسواق».

وطالبت سعيد، الحكومة والجهات المعنية، بـ»العمل على إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده، خصوصاً أن أسعار النفط شهدت تحسناً كبيراً، وبالتالي ليست هناك حجة لدى الحكومة بهذا الإجراء».

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