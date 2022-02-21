أهم أسبابها الرواتب وعدد السكان.. المالية توضح أسباب الازمة المالية في العراق

أوضحت وزارة المالية اليوم الاثنين، اسباب الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق.

وقالت الوزارة في مخطط توضيحي للازمة المالية التي يعاني منها العراق ان الاعتماد على النفط يبلغ 96 بالمئة من الصادرات العراق العامة، وأن هذه الصادرات النفطية تشكل 92 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة.

واضافت ان رواتب موظفي القطاع العام ارتفعت من 20 بالمئة من عائدات النفط في عام 2005 الى 120 بالمئة في الوقت الحالي.

واشارت الى ان الضغوط السكانية هي الاخرى شهدت ضغوطا على الاقتصاد العراقي حيث ارتفع عدد سكان العراق بنسبة 53 بالمئة من 23.6 مليون نسمة في عام 2004 الى 40.2 مليون نسمة في عام 2020.

واشارت الى ان انخفاض انتاجية العمالة في العراق خلال العقود الماضية وبحلول عام 2018 بلغت ربع مستوى عام 1979.

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