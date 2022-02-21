استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.. اندلاع نزاع عشائري طاحن في بغداد

افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع نزاع عشائري طاحن ضمن منطقة الشعب شمال شرق العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر أن “النزاع اندلع بين عشيرة البطابطة والبيضان ضمن منطقة الشعب واستخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

ووفقاً للمصدر فانه “لم ترد اية معلومات اذا كانت هناك اصابات حتى الان”.

وتابع أن “القوات الامنية تتجهز في محاولة للسيطرة على النزاع”.

وفي سياق منفصل، افاد مصدر أمني، بأن فتاة تبلغ من 17 عاماً بواسطة شنق نفسها بـ(شال) داخل غرفة منزلها ضمن منطقة الغزالية غربي بغداد”.

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