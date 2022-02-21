اسواق بغداد تغلق على ارتفاع “جديد” في سعر صرف الدولار

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق ، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 146600 دينار عراقي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 145000 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط