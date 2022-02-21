اشتباكات منذ ساعات.. القوات الامنية تحاصر “سيد جعفر وعصابته” في نهر العز بميسان

افاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية تخوض اشتباكات منذ عدة ساعات مع “عصابة خطيرة” في منطقة نهر العز جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر ان “قوة امنية خرجت صباح اليوم لتنفيذ واجب أمني لاعتقال احد المتهمين الخطرين بالمحافظة في منطقة الكيلو خمسة بنهر العز جنوبي ميسان، ويدعى (سيد جعفر) وأفراد عصابته”، لافتا إلى أن “الاجهزة خاضت اشتباكا مسلحا عنيفا مع المتهم المطلوب الذي حاول الفرار عدة مرات من الطوق الذي تفرضه الاجهزة الأمنية خلال الاشتباك”.

وبين المصدر، ان ” القوات الامنية فرضت طوقا امنيا كبيرا حول مكان الاشتباك، منعا لهروب أي شخص منها، فيما تواجه صعوبة باقتحامها بسبب وعورة المنطقة، وأنها تعتبر الملاذ الآمن لافراد العصابات الهاربين من وجه العدالة”.

ويعد “سيد جعفر” من أبرز زعماء عصابات الجريمة المنظمة في محافظة ميسان، ومن أهم المطلوبين للقوات الامنية بسبب دعاوى قضائية بتهم الاختطاف وترويع وابتزاز المواطنين.

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