البنك المركزي: تعديل سعر صرف الدولار سيؤدي إلى ركود اقتصادي

أدلى البنك المركزي العراقي، أمس، بأول تعليق في خضم تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلية ببغداد والمحافظات.

وصرّح مصدر مخوّل في البنك المركزي عبر بيان بأن “سعر الصرف الحالي حقّق كثيرا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة”.

وقال المصدر إنّ “تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي”.

وأضاف “على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه، وإنّ الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية”.

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