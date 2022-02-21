السماء لكم والارض لي (1)

شعر : گۆران حەساری

ترجمة : أحمد رجب

السماء لكم

الارض لي

لا تقطعوا اصابعي

اتركوا اصابعي

انا احك بهن رأسي فقط

حتى لا يتيه (2) رأسي

اتركو عيوني

لا تستأصلوا(3) عيني

انا اقرأ بهما الشعر فقط

واحيانا المطر

لا تخنقوا صوتي

لا تشنقوه(4)

انا لا اؤمن بالثورة

انادي به ذاتي فقط

حتى اعرف

من انا؟

ماذاانا؟

السماء كلها لكم

تەنها عەرز بۆ من فقط الارض لي

انا اطلب منكم

لا تطفئوا ناري

رجاء اتركوا ناري

21/2/2022

گۆران حهساري

ولد في 10/3/1968 في عائلة شيوعية في قرية حصار( ناحية شوان ـ كركوك) ، پێشمهرگه ـ نصير في مناطق اربيل ، كوية، شوان، كتب الشعر في التسعينات من القرن الماضي ونشره في صحيفة رێگای كوردستان وخه بات ، وحاليا في مجلات نهوشهفهق و گزنگ وريگای كوردستان.

(1) عن موقع رێگای كوردستان.

(2) یضيع.

(3) لاتقتلعوا.

(4) لا تعدموه

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