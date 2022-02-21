” الشّمس تُشرقُ أيضًا ” معرض للرسم شدّني.

زهير دعيم

” الشّمسُ تُشرقُ أيضًا ” …. نعم تشرق اشراقة جميلة ؛ اشراقة لوحات تأخذك بعيدًا في دنيا الفنّ والأيحاء ، فتغفو على القمم كما نَسرٍ عتيق.

تُشرقُ من ” نادي المحبّة ” في عبلّين عبْرَ معرِضٍ جميل للوحات والمُجسّمات لرسّامين وفنّانين عبالنة ذابوا حُبًّا في الرسم والفنّ ، فجسّدوا

عشقهم من خلال لوحات تفيض حياة وحيويةً …

معرِضٌ جمعَ بين حيطانه وجُدرانه رسوماتٍ ومُجسّمات للرسّامين :

آمال أبو شحادة

حكيم خليفة

عنان نجمي

عوني ادريس

نبهان زهران – القيّم على المعرض

كُنتُ هناك مساء أمس الأحد 20\2\2022 ، فانبهرتُ ودَهشتُ وتمتعتُ ، وتنقلتُ من لوحة الى أُخرى أنعم النّظر وأُمتّعُ النَّفْسَ وأروح أغوص محاولًا أن استجليَ كُنه كلّ واحدة منها ، عبر الغوص في مكنوناتها والوانها . فخلف كلّ لوحةٍ قصيدة وقصّة ونجوى ، وخلف كلّ مُجسّم رواية وسيمفونيّة ، فهناك مجسّم إكليل الشّوك ؛ هذا الإكليل الذي يُكلّل بعفوية جميلة رأس من فدى البشرية بدمه ووهبها الحياة ، وهناك لوحة ” بغداد ” المجد الأثيل ، وهناك لوحة ” أرقام ” ، ” والغرفة” ” وبدون عنوان ” وكلّها تشدّك .

تجولْتُ وجُلتُ وجال معي الكثيرون مع كأس من نبيذٍ طيّب المذاق وبسمة حيية على ثغور القائمين على النادي الجميل … جُلنا والكلّ يُبدي الإعجاب ويحمل في قلبه التقدير ، فعبلّين المحبة والبلدة الجميلة -كما الخال على خدّ الجليل – تعبق كما عادتها منذ عقود بالفنّانين والادباء والشّعراء والمُبدعين.

لن أكون مبالغًا إن قلت أنّه معرض جميل أخّاذ، نحتاج الى أمثاله في بلداتنا كي نصقل النفوس في مطهر الفنّ، والأهم – وهنا بيت القصيد – كم يحتاج القائمون عليه والرسّامون الى التقريظ والمديح والإطراء حتّى يستمروا ويتابعوا مسيرة اقامة المعارض والندوات الادبيّة والعطاء من خلال الألوان والأشكال ، وكتابة القصائد الجميلة بريشة تقبّلُ وجنات الورق والقماش.

وكم كان سروري عظيمًا حين صادفت تلميذي الرسّام الطّمراويّ الجميل أحمد كنعان الذي رسم لي قبل سنين عديدة غلاف أحد اصدارتي الأدبيّة ، هذا الرسّام الذي جاء عبلّين داعمًا ومُبارِكًا ؛ كيف لا وهو صاحب اليد الطولى في الرسم والفن والإبداع.

دام العطاء الجميل في نادي المحبة العبلّينيّ ، ودامت الألوان تفعل فعلها الجميل في النفوس التوّاقة الى الإنطلاق والتحليق ..

وأخيرًا أزفّ باقة تقدير ومحبّة للقائمين على نادي المحبّة الجميل ، هؤلاء القامات الجميلة التي تزرع نفوسنا دومًا فنًا وأدبًا ومحبّة .

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