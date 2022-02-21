العامري يجتمع مع ممثل للصدر للإعداد للقاء موسع يشارك فيه المالكي

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن عقد اجتماع بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وشخصية “مخولة” من مقتدى الصدر، لبحث عقد اجتماع موسع يضم قادة الإطار التنسيقي.

وقال المصدر إن “الاجتماع حصل في منزل العامري ببغداد هدف للتمهيد لعقد اجتماع موسع يضم قيادات الإطار التنسيقي الشيعي كافة بما فيهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على طاولة حوار مستديرة مع الصدر”.

وكان مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي كشف، اليوم الاثنين، عن عقد زعمائه اجتماعاً مغلقاً، تزامنا مع زيارة الصدر لبغداد، وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل، اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد، قادما من محافظة النجف، في زيارة لم تعرف أسبابها حتى الآن.

وتعيش البلاد على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من عدة أحزاب شيعية المطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة “ذات أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية”، بحسب تغريدات الصدر.

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