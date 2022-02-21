القيادة العسكرية تغيّر إدارة المعركة ضد داعش وتكثّف الهجمات الجوية

بغداد/ فراس عدنان

يتحدث خبراء أمنيون، عن لجوء القيادة العسكرية إلى تغييرات واضحة في إدارة المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، لافتين إلى تقليل الاعتماد على القطعات البرية في المناطق الوعرة، فيما لفتوا إلى نشاط واضح للقوة الجوية بهجمات نوعية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة، لكنهم دعوا إلى تعزيز أسطول الطائرات المسيرة لكي تمارس عملها بتأمين تلك المناطق على مدار الساعة.

ويقول الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “القيادة العسكرية العراقية قد لجأت مؤخراً إلى تغييرات واضحة في تكتيك إدارة المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي، وذلك ظهر واضحاً من خلال النتائج التي يتم الإعلان عنها بنحو مستمر في وسائل الإعلام”. وتابع الشريفي، أن “التغيير حصل بتكثيف اللجوء إلى الضربات الجوية”، مستدركاً ان “ذلك ينبغي أن يكون فيه تكامل بين المعلومة الاستخبارية والضربات الجوية سواء الساندة أو طيران الجيش”.

وأشار، إلى أن “العراق أصبح لديه خط شروع جديد في تنفيذ عمليات جوية ناجحة باكتفاء في الموارد الوطنية سواء على صعيد الجهد الاستخباري أو القدرات القتالية”. وبيّن الشريفي، أن “هذه المتغيرات مهمة جداً في معادلة الصراع لاسيما أن التنظيم الارهابي غيّر من جانبه أيضاً تكتيك المعركة ولجأ إلى مناطق تستعصي فيها المعالجة عبر القوات البرية”. وأردف، أن “انفتاح القطعات البرية في تلك المناطق التي يتواجد فيها الارهابيون تعد عملية صعبة، مثل ما يحصل في مناطق العظيم وحمرين، وحتى في صحراء الانبار التي تحتوي على وديان وعرة”.

ورأى الشريفي، أن “الصولات في الوقت الحالي يشترط أن تكون عن طريق الجو، وقد تحقق هذا الأمر وقد جرت عدة عمليات نوعية منها الضربة في حزام بغداد تحديداً الطارمية، ومروراً في باستهداف أوكار التنظيم في ديالى انتهاءً بقتل قادة ارهابيين في الانبار”.

ويجد في الوقت ذاته، أن “المضي بهذا الاتجاه كفيل بتحقيق انجازات كبيرة ويتم الاستغناء تدريجياً عن الدعم الدولي ويتم الاكتفاء بالدعم اللوجستي فحسب”.

إلا أن الشريفي أفاد، بأن “الحكومة المقبلة مطالبة بتأمين مستلزمات معركة عبر توسيع القدرات القتالية سواء على مستوى عدد الطائرات المروحية والمقاتلة والاسناد الذي يفترض أن يؤمن لمعارك توصف بأنها غير تقليدية”.

وأوضح، أن “السيطرة الكاملة على المناطق التي يتواجد فيها التنظيم تحتاج إلى استمكان جوي، في وقت أن آليات مسك الارض غير متاحة لأراضي تعدّ خاصرة رخوة على مستوى الجغرافيا العسكرية”. ونبه، إلى أن “حروب المناطق الوعرة تحتاج إلى تفعيل القوة الجوية لاسيما وأن العدو ليس بكثافة عالية لكي يتمكن الرصد والاستمكان الارضي أو البشري من تحديده”.

ويسترسل الشريفي، أن “التعامل مع الآليات التقنية أمر ضروري في هذه المرحلة من خلال توسيع اساطيل الطائرات المسيرة وهي متاحة لتغطية مساحات واسعة على مدار الساعة بما فيها الليل”.

ونصح بـ”الاستعانة بالخبرات الشبابية الحالية التي لديها معلومات كبيرة في الجانب التكنولوجي، والكثير من هؤلاء بلا فرصة عمل يمكن أن توظفهم الدولة في تنشيط طائراتها المسيرة وإدارتها بالشكل الذي يحقق نتائج ايجابية ويحد من خطر الإرهاب”. ومضى الشريفي، إلى أن “التنظيم الارهابي يعتمد مبدأ المشاغلة والتعرض والقيام بما يطلق عليه اللدغات ضد القطعات العسكرية التي تعمل في بعض الاحيان على انفتاح تعبوي غير محسوب تضع القوات في مناطق تجعل استهدافها سهلاً”. من جانبه، ذكر الخبير الأمني الآخر غانم العيفان، أن “خطر تنظيم داعش ما زال موجوداً ويشن هجمات بين الحين والآخر رغم الخسائر التي يتعرض لها باستمرار”. وأضاف العيفان، أن “القيادات الأمنية عليها مهمة تمثل قدر كبير من المسؤولية بتقييم خطورة التنظيم الحقيقية والعمل في ضوء المعطيات”.

ولفت، إلى أن “مواجهة العدو تبدأ من تقييم خطورته، ومن ثم المضي بعمليات استباقية وتفعيل الجهد الاستخباري والاستعانة بالطائرات في تنفيذ ضربات نوعية ضد أوكار الارهابيين”.

وانتهى العيفان إلى أن “الجانب التقني ضروري جداً في المعركة، وكذلك تأمين الحدود وعدم السماح للإرهابيين في التنقل بين العراق وسوريا وهي مهمة تشترك فيها أكثر من جهة عسكرية”.

وتلقى التنظيم الارهابي عدداً من الهجمات الجوية في العراق وسوريا أدت إلى فقدانه العديد من قادته أبرزهم زعيم التنظيم عبد الله قرداش الذي قتل بضربة جوية أميركية بناء على معلومات جهاز المخابرات العراقي مطلع الشهر الحالي.

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