المالية: تأثير تغيير سعر صرف الدولار كان محدودا في ارتفاع أسعار السلع

أكدت وزارة المالية اليوم الاثنين، أن تغيير سعر صرف الدولار كان محدودا في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقالت الوزارة في مخطط لها ان تغيير سعر صرف الدولار الذي تم سابقا كان له تأثير محدود في ارتفاع السلع والمواد الغذائية، مبينة ان عوامل اخرى لعبت دورا أكبر في رفع الأسعار.

واضافت ان الاضطرابات اللوجستية وتكاليف النقل المرتبطة بجائحة كورونا ادت الى ارتفاع الاسعار، اضافة الى ارتفاع أسعار المعادن والمواد الأولية في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن من العوامل الأخرى هو ارتفاع أسعار الأغذية عالميا مما أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية.

يذكر ان اسعار صرف الدولار شهدت انخفاضا مع وجود دعوات لخفض أسعار الدولار مع تحسن وارتفاع أسعار النفط لتسجل بورصة بغداد صباح هذا يوم أمس الأحد 1450 دينار مقابل الدولار واجتهد بذلك اصحاب مكاتب الصيرفة في عمليات بيع الدولار وعدم وضوح الأمر بشأن توجه الحكومة لخفض سعر الدولار من عدمه.

ويشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار في موازنة العام الحالي 2021، ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

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