Posted on by

الموسوعة العربية للعلاج بالاعشاب الطبية

تتألف الموسوعة العربية للعلاج بالاعشاب الطبية من مجلدين:- المجلد الأول يتكون من ستة أجزاء/كتب.الجزء الأول عن المواد الغذائية/750صفحة.الأجزاء الخمسة الباقية عن الأعشاب الطبية/كل كتاب يتراوح مابين 300-400صفحة. أما المجلد الثاني فيتكون من ثمانية أجزاء/كتب تتحدث عن الامراض وعلاجاتها بالاعشاب والغذاء، كل كتاب يتراوح ايضا مابين 300الى 400صفحة. الجزء الأول عن أمراض الجهاز التنفسي وعلاجاته بالغذاء والاعشاب.الجزء الثاني عن الدم والقلب والهرمونات.الجزء الثالث عن الأعصاب والأمراض النفسية.الجزء الرابع عن الجهاز الهضمي.الجزء الخامس عن الجهاز البولي والتناسلي. والجزء السادس عن العضلات والعظام والمفاصل . والسابع عن الجهاز الغطائي /الشعر والجلد والاظافر. واخيرا الجزء الثامن عن العيون والفم والأنف والأذن والحنجرة.لاصور الملونة. 

كل عشبة او مادة غذائية  نتناول موطنها الاصلي وكيف نقلت الى الوطن العربي واسمائها في كل  دول الوطن العربي فضلا عن اسمها الانكليزي والعلمي. ثم مركباتها العلاجية وبعدها فوائدها العلاجية اعتمادا على التجارب السريرية والمختبرية. ثم ميكانيكية العلاج بها وبعدها طرائق استعمالها واخيرا المحاذير. مع الصور الملونة. وكذلك الحال بالنسبة لكل مادة غذائية. اما الامراض فكل مرض نذكر مسبباته وتطورة ومضاعفاته ثم طرائق علاجه بالاعشاب والمواد الغذائية وسبل تجنبه مع الصور الملونة.وكل كتاب عن جهاز معين في الجسم. 

ولدي الان الطبعة الثانية  من المجلد الاول واربعة اجزاء من المجلد الثاني والباقي اربعة اجزاء غير مطبوعة فقط فهل لديكم الرغبة في

اكمال طبع الاجزاء الاربعة الباقية.  

وشراء الكتب العشرة المطبوعة دون سعر التكلفة البالغة 6،5 الف دينار وابيعها بخمسة للنسخة الواحدة باستثناء الكتاب الاول 750 صفحة بعشرة الالاف…تحياتي 

أ.د.داود جاسم الربيعي 

عميد كلية المنارة للعلوم الطبية 

العراق/ميسان/ العمارة 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close