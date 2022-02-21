الموسوعة العربية للعلاج بالاعشاب الطبية

كل عشبة او مادة غذائية نتناول موطنها الاصلي وكيف نقلت الى الوطن العربي واسمائها في كل دول الوطن العربي فضلا عن اسمها الانكليزي والعلمي. ثم مركباتها العلاجية وبعدها فوائدها العلاجية اعتمادا على التجارب السريرية والمختبرية. ثم ميكانيكية العلاج بها وبعدها طرائق استعمالها واخيرا المحاذير. مع الصور الملونة. وكذلك الحال بالنسبة لكل مادة غذائية. اما الامراض فكل مرض نذكر مسبباته وتطورة ومضاعفاته ثم طرائق علاجه بالاعشاب والمواد الغذائية وسبل تجنبه مع الصور الملونة.وكل كتاب عن جهاز معين في الجسم.

ولدي الان الطبعة الثانية من المجلد الاول واربعة اجزاء من المجلد الثاني والباقي اربعة اجزاء غير مطبوعة فقط فهل لديكم الرغبة في :

اكمال طبع الاجزاء الاربعة الباقية.

وشراء الكتب العشرة المطبوعة دون سعر التكلفة البالغة 6،5 الف دينار وابيعها بخمسة للنسخة الواحدة باستثناء الكتاب الاول 750 صفحة بعشرة الالاف…تحياتي

أ.د.داود جاسم الربيعي

عميد كلية المنارة للعلوم الطبية

العراق/ميسان/ العمارة