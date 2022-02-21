Posted on by

النفط العراقية تباشر بحفر بئر في حقل مجنون جنوبي البلاد

اعلنت شركة الحفر التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن ملاكاتها الفنية والهندسية باشرت بحفر البئر النفطية “MJ-129” في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان إن ملاكات الشركة باشرت بعمليات الحفر في البئر النفطية في حقل مجنون النفطي بعد اكمال كافة الاستعدادات اللازمة من تهيئة وتشغيل معدات جهاز الحفر، مشيراً إلى أن ذلك ياتي في حقل مجنون النفطي.

وبين أن العمق المقرر للبئر 3648 مترا الى تكوين المشرف، لافتاً إلى أن عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC 56 وهو من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة.

ويعد حقل مجنون احد الحقول المشتركة مع ايران وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية فيه اكثر من 240 الف برميل باليوم.

واعلنت وزارة النفط العراقية عن تطوير الحقل بالجهد المحلي بعد ان انسحبت شركة “شل” العالمية من تنفيذ عقد تطوير الحقل التي فازت به ضمن جولات التراخيص البترولية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close