بيان صادر عن ائتلاف الوطنية

تابعنا باستغراب كبير السجال الاعلامي بين مجلس النواب و وزارة المالية بخصوص سعر صرف الدولار وفي الوقت الذي كان هدف الجهتين هو المصلحة العامة، كنا نتمنى ان تكون هذه المخاطبات بعيداً عن الاعلام وعدم زج البلد بأزمة جديدة هو في غنى عنها.

ان تغيير سعر الصرف انما كان قد اتخذ اثناء اجتماع الرئاسات الثلاث مع القيادات السياسية في البلد وذلك قبل اكثر من سنة وثلاث اشهر عندما عجزت الحكومة حينها عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين الا عن طريق اتباع اجراءات واصلاحات حقيقية وكان من ضمنها تغيير سعر الصرف وبالتالي ليس من الانصاف تحميل شخص او جهة مسؤولية هذا القرار.

ان ائتلاف الوطنية يؤكد على ضرورة اتباع السياقات القانونية والدستورية في العلاقة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيداً عن اي مكاسب سياسية ضيقة هنا او هناك.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

21 شباط 2022

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