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رفض إعادة حقوقها.. امرأة تخطف طليقها وتبرحه ضرباً

رفض إعادة حقوقها.. امرأة تخطف طليقها وتبرحه ضرباً

أقدمت فتاة على اختطاف رجل وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في واقعة غريبة تحدث للمرة الأولى في البلاد.
وبحسب مذكرة صادرة عن مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، إلى مدير قسم شرطة عصيفرة ورئيس قسم البحث الجنائي فإن الفتاة تغريدالشرعبي قامت باختطاف المجني عليه مبارك الوافي.

وطالب مدير بحث تعز الجهات المعنية ضبط المتهمة، من أجل استكمال الاجراءات والإحالة الى جهة الاختصاص.

وقالت تغريد الشرعبي إن سبب اختطافها ل‍مبارك الوافي، هو أنه طليقها ، مؤكدة بأنه رفض إعادة حقوقها بعد الطلاق، الأمر الذي دفعها لاختطافه.

وكتبت تغريد منشوراً على صفحتها ب‍فيسبوك توعدت فيه بإختطاف مشايخ آخرين ذكرتهم بالاسم مالم يتم إنصافها.

وأضافت: “لقد أصبحت خارجة عن القانون وليس هناك ما يمنعني من ذلك”.

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