شرطة ميسان تلقي القبض على اثنين من أكبر تجار ومهربي المخدرات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال اثنين من “أكبر تجار ومهربي المخدرات” في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان، إن “شرطة محافظة ميسان تمكنت وبعملية نوعية وحسب معلومات استخبارية وبعد نصب كمين ضمن سيطرة الخمس الواقعة بين ناحية الاصلاح والسلام من القاء القبض على اثنين من اكبر تجار ومهربي المخدرات”.

وأضافت أنه “تم ضبط بحوزتهما مايقارب 2 كليو غرام من مادة الكرستال المخدرة يستقلان عجلة”، مشيرة الى “إحالتهما الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

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