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صاحب أغنية “كريندايزر”.. وفاة فنان لبناني شهير

صاحب أغنية "كريندايزر".. وفاة فنان لبناني شهير – عاجل

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توفي الفنان اللبناني سامي كلارك، عن عمر يناهز 73 عاما، في مستشفى الروم بلبنان، إثر مشاكل في القلب.
ونعى عدد من نجوم لبنان الفنان الراحل ومنهم الفنانة كارول سماحة والفنان وائل جسار.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها على Twitter: “الله يرحم الفنان اللبناني سامي كلارك اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان تعازينا الحارة لعيلته وأهله”.
ونشر وائل جسار صورة للراحل عبر حسابه على Instagram وكتب: “وداعا الفنان سامي كلارك“.
وسامي كلارك فنان لبناني، اسمه الحقيقي هو سامي حبيقة، لكنه لقّب نفسه ب‍سامي كلارك تسهيلا لنطق الاسم باللغات الأجنبية، خاصة أنه بدأ مشواره الفني بالغناء بالإنجليزية والفرنسية واليونانية والألمانية والروسية.
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