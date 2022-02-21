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قصيدة ” متعلمين “

قصيدة ” متعلمين ”
حيدر حسين سويري
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متعلمين
نوفي وما نعوف الزين متعلمين
متعلمين
لا نعرف الغيبة ولا حجي الوجهين
متعلمين
نأمن ظهورنا وننطعن جم سجين
لأن أحنا الأصول وغيرنا متيهين
تربينا عليها سنين بعد سنين، متعلمين
لن الحكَـ نعرفه وهم نعرف الشين
بايعنا علي ورافكَنا درب حسين
ونذرنا ارواحنا وللموت مشتاكَين، متعلمين
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يا صاعد النخلة وانت دودة كَاع
لَ تظن نحني ظهر ولا لك محنبين
حسبالي انت أهلها، لو تعرف الشور
طلعت حمار تايه ما لك معرفين
موقفنا البطولة وأحنا أهل الكَاع
عشكَت ترابها وبلساني طعم الطين
أفهم ما قصده وانت معني بهاي
وذب عكَال راسك وانت ما لك دين
……………………………….. 20/2/2022

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