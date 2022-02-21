لجنة شكلها الصدر لاعادة املاك الأقليات: اعادة اكثر من 120 عقارا من “مافيات الأراضي”

اعلنت لجنة إعادة أملاك المسيحيين والصابئة التي شكلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ استرجاع أكثر من 120 عقار وأرض تم الاستيلاء عليها من قبل “مافيات الأراضي”.

وذكر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في بيان إنه “خلال الفترة الماضية جرى استعادة عدد من الأملاك المستولى عليها من قبل ما يعرف (بمافيات العقارات) التي استغلت الأوضاع الامنية غير المستقرة خلال الفترة الماضية ليضعوا أيديهم ظلماً وبغير وجه حق على الأملاك، وكانوا واهمين ان هذه الاقليات لا سند لها”، مؤكدًا ان الصدر “سند لكل مستضعف ولن يسمح بالتجاوز على أملاك العراقيين تحت أي مسمى، فضلًا عن ذلك المحاسبة القانونية لكل الجهات المعتدية مهما كانت الجهة الداعمة لها”.

واكد الزاملي: ان “اللجنة مستمرة باستعادة هذه الأملاك، التي هي عبارة عن منازل واراضي سكنية وزراعية وابنية تجارية ومعامل صناعية ومحال تجارية توزعت ما بين مدن بغداد، ونينوى، والبصرة وكركوك , مؤكداً ان اللجنة عازمة على حسم هذا الملف بأقرب وقت”.

واعربت اللجنة، عن املها بعودة جميع المهجرين العراقيين سواءً من الاخوة المسيحيين والصابئة، او غيرهم بعد إتمام إعادة أملاكهم ضمن الاطر القانونية، و تحسن الاوضاع الأمنية، وفقا للبيان.

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