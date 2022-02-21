نهاية شريط حياتك الوشيكة

للشاعر الهنغاري يوجف شيريكوتا

ترجمة مهدي قاسم

في رحلتك الأخيرة لن تصطحب معك أمتعتك ،

و لن تحمل معك غير عزائك و غفرانك .

ولا تقلق من شأن أعباء جسدك :

سيقومون بتسوية أمره على نحو ما

تمهيدا لمغادرة الأرض بكرامة مصونة .

ولن ينتحب العالم كله من أجلك

سيحل محلك شخص آخر في عملك

فالإمكانيات واسعة و متوفرة بكثرة .

سيذكرون سيرتك في جلستهم لفترة ليحكموا عليك

فيما إذا رحلة وجودك الأرضي كانت سيئة أم جيدة .

غير أن أصدقاء طيبين سيبكونك لأيام معدودة

ثم يضحكون من جديد بعدما يجدون سببا لذلك .

حتى حيواناتك الأليفة ستتعوّد على أصحابها الجدد .

فما من أحد سيفكر ماذا ينتظرك “هناك ” .

ستُعلق على الحائط صورك الشخصية ،

ومن هناك تُضع على رفوف خزانة عتيقة .

وفيما بعد سينتهي مصيرها إلى أعماق أدراج مغبرة و معتمة

حيث ثمة شخص ما سيجلس على أريكتك بأوضاع مريحة .

في بيتك ستستمر لأسابيع أحاسيس فقدك المؤلمة

ربما لشهور أو سنين مديدة.

ففي النهاية سينتهي مشوار وجودك الأرضي القصير

ولن تكون مضطرا لمواصلة الكفاح المرير

لكسب مقومات وجودك .

ففي حياتك الجديدة لن تحتاج سوى إلى ذخائر روحك

حيث سيُزول ويفُنى كل شيء ، لا يبقى غير ذكرياتك

وتاليا لن يكون من ثمة داع لمزاعم عز أو فخر .

و الآن بعدما أخذت كل هذا باعتبار و حسبان :

فعليك أن تعلم أنه لا ينبغي أن تمضي كل حياتك

في النوم كسولا ، و متقاعسا

بل أن تعيش حياتك سعيدا و جميلا .

فبكل تأكيد ، مشوار الحياة يمضي سريعا ،

تماما مثل قطار يندفع بكل أقصاه منطلقا .

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