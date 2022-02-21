وزير خارجية إيطاليا يتعهد ببذل أقصى جهد لتشجيع الحوار بين روسيا وأوكرانيا

عنوان مقترح.. وزير خارجية إيطاليا: لا بديل عن الحل الدبلوماسي لأزمة روسيا وأوكرانيا

ميونخ / وكالة نوفا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتشجيع الحوار بين أطراف النزاع الروسي الأوكراني، حسبما أفادت وكالة نوفا.

وقال دي مايو، في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ميونخ بألمانيا اليوم الأحد، إن إيطاليا “ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أوكرانيا وروسيا وإيجاد تفاهم يقودنا إلى السلام والاستقرار.”

وأضاف دي مايو “اليوم حضرت اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع. لقد أطلعت زملائي على آخر ما ناقشته مع الوزيرين كوليبا ولافروف في بعثاتي الأخيرة إلى كييف وموسكو. وأكد الجانبان خلال هذه الزيارات عزمهما على إيجاد حل دبلوماسي. هذا هو الطريق الرئيسي الذي يجب اتباعه، ولا توجد بدائل”.

وأوضح دي مايو “تدعم إيطاليا وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها الكاملة”، مضيفا “في الوقت نفسه، لإيجاد حل للأزمة، الحوار مع روسيا ضروري”. وأشار دي مايو إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال لقاء في ميونيخ.

وتابع دي مايو “يوم الاثنين سأكون في بروكسل لحضور مجلس الشؤون الخارجية، وهو موعد مهم آخر للعمل على حل الوضع في أوكرانيا مع زملائي الأوروبيين”، مجددا التأكيد على أن “إيطاليا ستبذل قصارى جهدها لتشجيع الحوار بين الأطراف وإيجاد تفاهم يقودنا إلى السلام والاستقرار”.

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