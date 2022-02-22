نوئيل يلدا

يحب كثيراً أن ينظر الناس إليه بتركيز ورجاء، وتحديداً النساء، لذلك هو منتعش وسعيد بعمله لأنه يتلقى عشرات الأسئلة في اليوم ويرى الناس يسيرون بهدي أجوبته.

أبو شكسبير هي كنية لازمته لعشرين سنة لأنه تورط يوماً وذكر الشاعر الإنكليزي العظيم ورأى أصحابه أنها أُعجوبة فالتصقت به وكأن ابنته البكرية دعاء لم تولد أبداً.

أبو شكسبير لديه كشك حديدي أزرق اللون لبيع الشاي ولكنه طوّر نفسه وصار يجذب الزبائن الذين يترجلون من سيارات التاكسي أمام دائرة الجوازات ويأخذهم إلى مكاتب الاستنساخ التي تجهز مستلزمات معاملة استخراج الجواز مقابل ألف دينار عن كل زبون يأخذها من صاحب المكتب، ولأنه على الرصيف وحوله العديد من عيادات الأطباء والصيدليات المتخصصة ومكاتب السفر فهو يتلقى عشرات الأسئلة من السابلة وعليه أن يجيبهم حتى إن كان لا يعرف.

الأسئلة حين تطرح تحتاج إلى تقارب واستماع، وهذه متعة كما يقول أبو شكسبير فهو يتأمل جمال النساء ويشمّ عطورهن الغالية والرخيصة وتعجبه العدسات اللاصقة والنساء اللواتي يسافرن كثيراً يميزهن من بنطلونات الجينز وعدم الالتزام بالحجاب. إنها متعة كبيرة كما يقول وهو يرى العالم حوله يوشك على ترك البلد.

أبو شكسبير غير متخصص بعيادات الأطباء لكنه يبذل مجهوداً كبيراً في إرشاد الناس مستعملاً خياله من أجل كسب الكثير من الثواني في تأمل النساء أما إذا كان السائل رجلاً فهو يكتفي بعبارات مبهمة: “في شارع السوبر ماركت” أو “بعد 100 متر”.

لا أحد اكتشف التضليل الذي يبتكره أبو شكسبير ووجهة نظره أنّه يساعد الناس ولا يردهم وهناك احتمال في أن يكون كلامه صحيحاً. لقد عاش حياته يتمنى أن يكون شخصاً مهماً أكبر بكثير من بائع شاي وهو حقق هذا برأيه لأنه يجيب على أي سؤال يُطرح عليه ويرى الناس كبيرهم وصغيرهم يثقون بأجوبته.

أبو شكسبير لم يدخل دائرة الجوازات أبداً ولا يعرف أيّ ضابط فيها ولم يسافر في حياته، كما أنه لا يعرف أي شيء عن الفايلات الحمراء وما هي المستمسكات المطلوبة؟ وأين يذهب الناس بها؟ لأنه ببساطة لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه يجيب عن كلّ الأسئلة!

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