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أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

سعر الدولار اليوم في السودان

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح يوم أمس الاثنين في بغداد 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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