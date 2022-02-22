اتحاد غرب آسيا يعتمد بطولاته لكرة القدم النسوية

اعتمدت اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إقامة ست بطولات للمنتخبات والأندية لكافة الفئات العمرية خلال العام 2022 الحالي.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة سوزان شلبي من فلسطين وبحضور نائب رئيسة اللجنة: أمل بوشلاخ من الإمارات والعضوات فاطمة حياة من الكويت، الشيخة ضوى آل خليفة من البحرين، ستيفاني النبر من الأردن.

واعتبرت شلبي في بداية الاجتماع أن إقامة هذا العدد من البطولات يؤكد تنامي اهتمام اتحاد غرب آسيا بكرة القدم النسوية في الإقليم، كما إن توسيعها لتشمل كافة الفئات العمرية وللأندية والمنتخبات على حد سواء، يسهم بتطويرها وتنفيذ استراتيجية الاتحاد بهذا الشأن، كما أثنت على ما تقدمه كوادر اتحاد غرب آسيا كافة من أدوار مهمة للارتقاء بهذا القطاع.

وبدوره، ثمن الأمين العام للاتحاد خليل السالم ما تبذله اللجنة من جهود مساندة لدعم المخططات الخاصة بكرة القدم النسوية، والتواصل الدائم مع الاتحاد لمتابعة كافة التفاصيل المرتبطة بهذا المجال، وفي الوقت نفسه أشاد بالخطوات الرائدة من كوادر الاتحاد التي أسهمت بنجاح البطولات النسوية وإعداد أجندة أكثر شمولاً في العام الجديد.

وبحسب الأجندة التي عرضتها عبير الرنتيسي مديرة المسابقات، وافقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة للسيدات باستضافة الاتحاد الأردني في اب القادم

ويشارك في البطولة منتخبات الأردن ولبنان وفلسطين والإمارات، مع التوجه ل دعوة فرق من خارج المنطقة وذلك لتحقيق الفوائد الفنية المنشودة.

كما تمت الموافقة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لأندية السيدات وباستضافة الاتحاد الأردني، وبحيث يتم دعوة بطل الدوري لآخر موسم تم لعبه بشكل رسمي تابع للاتحاد قبل تنظيم البطولة.

وتشهد البطولة لغاية الآن مشاركة الأردن ولبنان وفلسطين والإمارات.

وإلى جانب ذلك، وافقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات باستضافة الاتحاد اللبناني، مع اعتماد استراتيجية دعوة فرق من خارج منطقة غرب آسيا.

وتتضمن الأجندة أيضاً إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للناشئات مع تكليف الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا بتحديد المستضيف بشكل لاحق وفتح باب المشاركة.

وجرت الموافقة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات وباستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويشارك في البطولة إلى جانب الاتحاد السعودي المستضيف كل من اتحادات: البحرين، الكويت، فلسطين، الإمارات، العراق.

وشهدت الأجندة الموافقة على إدراج بطولة كرة القدم الخماسي لأندية السيدات على أجندة اتحاد غرب آسيا مع تكليف الأمانة العامة لتحديد المستضيف وتثبيت موعدها بما يتناسب مع أجندة الاتحادات الأعضاء وفتح باب المشاركة بشكل لاحق.

ويسعى الاتحاد لإقامة هذه البطولة تماشياً مع استراتيجية تطوير الكرة النسوية في المنطقة التي تهدف إلى تنظيم أكبر عدد من البطولات التي تتناسب مع أجندات الاتحادات الأعضاء، التي بدأت مؤخراً بتطوير كرة القدم النسوية من خلال تنظيم بطولات الصالات، ما يمنح أكبر عدد من اللاعبات الفرصة للتنافس على المستوى الإقليمي وتحفيز الاتحادات على الاستمرار بعملية التطوير.

وسيتم دعوة بطل الدوري لآخر موسم تم لعبه بشكل رسمي تابع للاتحادات الأعضاء للمشاركة في البطولة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفقت اللجنة على مخاطبة المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا والتوصية بالمضي بإجراءات الطلب من الاتحاد الآسيوي لاعتماد بطل بطولات اتحاد غرب آسيا للمشاركة تلقائياً في النهائيات القارية للسيدات.

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