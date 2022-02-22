الشرطة المجتمعية تحذّر: مراهقات في شباك المبتزين

حذّر مدير الشرطة المجتمعية غالب العطية، أمس، من تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، فيما أشار إلى أن غالبية الحالات المسجلة استهدفت فتيات صغيرات ومراهقات.

وقال العطية في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن “موضوع الابتزاز الالكتروني خطير، واستطاعت الشرطة المجتمعية تقديم حلول لـ1750 حالة ابتزاز إلكتروني معظمها، ضد النساء الصغيرات والمراهقات”. وأضاف أن “هذا مؤشر خطير، حيث أن هؤلاء الفتيات يقعن بشباك الابتزاز الالكتروني”، مشيرا إلى أن “اغلبهن يرفضن اللجوء للمحاكم ومراكز الشرطة خشية من الفضيحة”. وبين العطية أن “خطورة الابتزاز الالكتروني تكمن في العديد من المشكلات الاجتماعية منها الطلاق، والانتحار، والهروب، وغسل العار، وغيرها”. كما بين أن “المجتمعية تعمل عبر سبل عدة لتأمين الحسابات الإلكترونية وغيرها”.

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