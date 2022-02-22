العمليات المشتركة تصدر توجيهات جديدة بشأن زيارة الامام الكاظم (ع)

وبحسب البيان، أكد نائب العمليات المشتركة، على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة من قبل القادة والامرين حصرا بكافة تفاصيلها”، مشدداً على “غلق جميع الثغرات المؤدية الى طرق تنقل الزائرين من خلال وضع فلاتر التفتيش وحماية نقاط الاركاب والترجل بغية ضمان انسيابية حركة ونقل الزائرين”.

ونوه على، “الاستمرار بالعمليات الاستباقية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح ضمن منطقة الكاظمية المقدسة والمناطق المحيطة بها ، كما وجه بتفعيل الجهد الاستخباري ومعالجة الحالات الطارئة بتدخل القادة والآمرين بشكل فوري وسريع ومكافحة الشائعات بكافة انواعها حفاظاً على سلامة الزائرين”.

واكد على “اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الاذى بالزائرين الكرام، وفي ذات الشإن وجه بضرورة التنسيق مع الدوائر الخدمية والجهات الساندة لتقديم افضل الخدمات طيلة ايام الزيارة”.