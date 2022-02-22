الفنانة التشكيلية العراقية الصيدلانية امنة منعم مجيد تقيم معرضها الجديد و تتبرع برسوماتها لعلاج الاطفال 

الدكتورة مروة منعم

نظمت الفنانة التشكيلية العراقية الصيدلانية امنة منعم مجيد تقيم معرضها الجديد في بغداد و تتبرع برسوماتها لعلاج الاطفال ، و تقدم الفنانة في هذا المعرض مجموعة من رسوماتها الحديثة التي نفذتها مؤخرا بروح و نفس مختلف بعض الشئ عن أعمالها السابقة، فرسوماتها الآن بدئت تحاكي الليل و المساء و الهدوء و السكينة و أكثر جرأة و صراحة عن مكنون نفسها، وفي بعضها صلة مباشرة بحياتها الغنية التفاصيل بالاحداث و التنقل و أثر الزمن، كما يتضح ذلك على أشكال شخوصها المفتوحة أعينهم على المستقبل و الامل بكل ثقة و استذكار راحة الماضي و يبرز ولع امنة بشكل أساسي بشكل تجسيد حركات المرأة على وجه الخصوص ، فهي ترسمها بحالاتها الحالمة و المتأملة و هي الملاك الذي يفرش جناحي الحب و السلام و المتطلعة لأفق جديد مغاير و الامل بتحقيق عائلة سعيدة اثناء وقت السكينة في منتصف الليل و بين حركة اوراق الشجر عندما تهب نسمات الهواء العبقة دلالة على انها مخلوق في غاية الروعة من الجمال و الحكمة ، يذكر ان الفنانة امنة نظمت الكثير من المعارض الشخصية و المشتركة في العراق و دبي و عمان .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط